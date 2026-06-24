Чиновник ГП "Леса Украины" может быть причастен к хищению миллионов. Что о нем известно

Его официальная зарплата за прошлый год составила около 6 млн. грн

Национальная полиция расследует возможные фиктивные договоры с участием должностных лиц филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" и ряда компаний, через которые могли быть выведены десятки миллионов гривен. К сделкам может быть причастен Сергей Заец — директор "Столичного лесного офиса".

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Сергей Заец может быть причастен к схемам — что о нем известно

Согласно расследованию Сергей Заец, вероятно, мог быть основным организатором со стороны ГП. Более 10 участников проводили "контролируемые" торги, обеспечивая победу оговоренных фирм и последующее заключение договоров о закупке лесозаготовительных услуг.

Сергей Заяц. Фото: forest.gov.ua

"В ходе выполнения указанных договоров, субъекты хозяйствования, при содействии и согласовании с должностными лицами ГП "Леса Украины", не проводят указанные работы, а фактически заготовку древесины осуществляют работники лесничеств с использованием технических средств и ГСМ, находящихся на балансе надлесничества. В дальнейшем субъекты хозяйствования других лесничеств, подписывают фиктивные акты выполненных работ", – говорится в материалах дела №759/15679/26.

Материалы дела. Скриншот — Реестр судебных решений

В течение многих лет Заяц занимает должности в госпредприятиях, связанных с лесным хозяйством. С 2015 по 2020 год был начальником Мринского паркетного цеха Нежинского гослесхоза, а впоследствии стал руководителем ГП "Новгород-Северское лесное хозяйство".

Зарплаты у должностных лиц ГП "Леса Украины" очень высокие. Зарплата Сергея Зайца за прошлый год составила около 6 млн грн. Это в среднем по 500 тыс. грн. (или 11 тыс. долларов) в месяц.

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