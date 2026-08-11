Есть два сценария зимы в Украине: без сюрпризов не обойдется

Прошлый сезон был довольно суровым, но стоит ли ожидать повторения такой погоды в 2026 году

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Зима в Украине может пройти по разным сценариям. Сезонный прогноз показывает, что средние температуры могут оказаться выше обычных для этого периода. В то же время это не означает, что все три месяца будут теплыми.

Такими данными поделилась европейская климатическая служба Copernicus. Там подробно изложили прогноз, какими сюрпризами может удивить погода в Украине.

Преимущественно мягкая погода

Один из возможных вариантов – относительно теплая зима с частыми оттепелями. Вместо продолжительных морозов температура может регулярно колебаться около нуля, поэтому осадки будут выпадать в виде дождя, мокрого снега или снега.

Такая погода может снизить потребность в отоплении, но одновременно создать другие проблемы. Из-за частых переходов температуры через 0 °C возможны гололед, налипание мокрого снега и туманы.

Морозы все же возможны

Даже если средняя температура за сезон будет выше нормы, это не исключает отдельных периодов сильного холода. Сезонные прогнозы показывают общую картину на несколько месяцев и не могут точно предсказать каждое кратковременное изменение погоды.

Поэтому во время зимы в Украине возможны резкие переходы от оттепелей к морозам. Отдельные холодные периоды могут сопровождаться снегопадами и ухудшающимися погодными условиями.

Что касается осадков, в прогнозах Copernicus нет оснований говорить о значительном отклонении от обычных показателей. Главной особенностью зимы может стать именно изменчивость погоды — от теплой и влажной погоды до коротких морозных периодов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном прогнозе относительно того, какой может быть предстоящая зима в Украине.