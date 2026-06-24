Посадовець ДП "Ліси України" може бути причетний до розкрадання мільйонів. Що про нього відомо

Його офіційна зарплата за минулий рік склала близько 6 млн грн

Національна поліція розслідує можливі фіктивні угоди за участі посадовців філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" та цілої низки компаній, через які могли бути виведені десятки мільйонів гривень. До оборудок може бути причетний Сергій Заєць — директор "Столичного лісового офісу".

"Телеграф" отримав матеріали досудового розслідування, детально читайте: Ліс рубають – Range Rover купують: як працювала схема у столичній філії ДП "Ліси України"

Сергій Заєць може бути причетний до схем — що про нього відомо

Згідно з розслідуванням, Сергій Заєць, ймовірно, міг бути основним організатором з боку ДП. Понад 10 учасників проводили "контрольовані" торги, забезпечуючи перемогу обумовлених фірм та подальше укладення договорів про закупівлю лісозаготівельних послуг.

Сергій Заєць. Фото: forest.gov.ua

"В ході виконання вказаних договорів, суб'єкти господарювання, за сприяння та погодження із службовими особами ДП "Ліси України", не проводять вказані роботи, а фактично заготівлю деревини здійснюють працівники лісництв з використанням технічних засобів та ПММ, які перебувають на балансі надлісництв. В подальшому суб'єкти господарювання, перебуваючи у змові з керівництвом Овруцького надлісництва та інших лісництв, підписують фіктивні акти виконаних робіт", – йдеться в матеріалах справи № 759/15679/26.

Матеріали справи. Скриншот - Реєстр судових рішень

Протягом багатьох років Заєць обіймає посади в держпідприємствах, пов'язаних із лісовим господарством. З 2015-го по 2020 рік був начальником Мринського паркетного цеху Ніжинського держлісгоспу, а згодом став керівником ДП "Новгород-Сіверське лісове господарство".

Зарплати у посадовців ДП "Ліси України" дуже високі. Зарплата Сергія Зайця за минулий рік склала близько 6 млн грн. Це в середньому по 500 тис. грн (або 11 тис. доларів) на місяць.

Дружина посадовця у 2025 році створила ТОВ "ЗЛС-777", на який за кілька місяців після заснування оформили Skoda Kodiaq 2025 року випуску. Таке авто може коштувати близько 50 тис. доларів.

У 2022 році жінка відкрила ФОП (профіль – вантажний автомобільний транспорт). Тоді ж вона стала власницею кількох вантажівок, які можуть використовуватися зокрема й для перевезення деревини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній податківець Ігор Усик майже все життя будував кар’єру на держслужбі та мав відносно невеликий офіційний дохід (як і всі українські чиновники). Після звільнення виявилося, що Усик – доларовий мільйонер.