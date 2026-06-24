ТОП дипстрайков ВСУ: 5 ударов, нанесших России миллиардный ущерб и сорвавших работу целых отраслей

От единственного в стране гелиевого завода до предприятий, без которых невозможно производить ракеты

Украинские дальнобойные удары все чаще поражают не просто военные объекты, а критически важные предприятия, от которых зависят целые отрасли российской экономики. В 2026 году под атаками оказались уникальные производства, газоперерабатывающие заводы, ключевые предприятия военной электроники и нефтепереработки.

Некоторые из этих ударов уже привели к многомиллиардным потерям, сокращению производства и проблемам, которые Россия не сможет быстро компенсировать. "Телеграф" собрал самые масштабные атаки последних месяцев и их последствия для страны-агрессора.

Оренбургский гелиевый завод: удар по уникальному производству

В ночь на 24 июня подразделения ССО нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу. Предприятие производит около 8,8 млн кубометров гелия в год и является одним из ключевых производителей этого сырья в России.

Дальность ударов становится все больше.

Именно гелий используется в ракетной технике, космической отрасли, авиастроении и ряде высокотехнологичных производств.

Даже краткосрочная остановка этого уникального для РФ завода способна создать проблемы для целых цепочек оборонной промышленности, нуждающихся в непрерывных поставках этого ресурса.

Воронежский завод электроники для ракет

22 июня украинские силы нанесли удар по предприятию в Воронеже, производящем электронные компоненты для российских ракет, в том числе комплексов "Искандер". Украинский Генштаб назвал его критически важным элементом производственной цепи российского ракетостроения.

Еще один болезненный удар

Для России такие потери особенно болезненны, поскольку производство военной электроники относится к наиболее дефицитным направлениям. В отличие от топлива или металла, высокоточные электронные компоненты нельзя быстро заменить или нарастить их выпуск.

Каждый сбой в этом секторе оказывает непосредственное влияние на темпы производства новых ракет.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод

В конце мая Силы обороны подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода в Саратове. Объект имеет большое значение для обеспечения топливом военной логистики и промышленных регионов Поволжья.

Пожар был виден издалека

Особенность таких ударов состоит в том, что они создают накопительный эффект. Даже если отдельный НПЗ возобновляет работу через несколько недель, российская промышленность вынуждена перераспределять потоки сырья, ремонтировать оборудование и тратить дополнительные ресурсы в защиту других объектов.

Московский нефтеперерабатывающий завод

В июне под удар попали ключевые установки столичного НПЗ. Особое внимание украинские силы уделили установкам первичной переработки нефти АВТ-6, которые фактически являются "сердцем" предприятия. По данным анализа повреждений, были поражены обе главные технологические линии.

Эта атака напугала жителей Москвы

Для России это имеет не только экономическое, но и политическое значение. Московский НПЗ снабжает топливом столичный регион и считается одним из важнейших элементов энергетической инфраструктуры центральной части страны. Атаки на него демонстрируют уязвимость даже самых защищенных объектов РФ.

Химический гигант "КуйбышевАзот"

Весной 2026 года под ударом оказался химический комбинат "КуйбышевАзот" в Тольятти. Предприятие входит в число крупнейших производителей азотной химии в России и имеет значение как для гражданской промышленности, так и производства компонентов двойного назначения.

Поражение крупных химических производств также наносит России двойной удар. С одной стороны, возникают прямые убытки от пожаров и остановки технологических линий. С другой — возрастают риски для смежных отраслей, включая производство взрывчатых веществ, удобрений и промышленного сырья, что имеет значение для военной экономики.

Еще один болезненный дипстрайк ВСУ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Крым "влияет" от цивилизации после атаки и что там происходит сейчас.