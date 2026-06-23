От "беспокойства" до "время не на стороне Москвы": как изменилась риторика в ООН насчет войны в Украине

На недавнем заседании были возмущены атаками на Лавру и не только

Новое заседание Совета Безопасности ООН стало еще одним подтверждением того, насколько меняется риторика участников организации относительно России и вторжения в Украину. Более жесткую позицию высказал не только представитель Киева, но и США.

"Телеграф" собрал главные тезисы о войне в Украине, которые прозвучали на заседании Совбеза, а также проанализировал смену риторики в ООН.

Что говорили в ООН о вторжении России и переговорах

США

Как заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негри, Россия теряет время и должна как можно быстрее заключить соглашение с Украиной, поскольку ситуация для Москвы только усугубляется.

"Россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы", — заявил замглавы США при ООН.

Негри подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке украинского народа. Он решительно осудил российские атаки на критическую инфраструктуру и культурное наследие Украины, в том числе удары по Киево-Печерской Лавре.

Последствия удара по Киево-Печерской Лавре. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара по Киево-Печерской Лавре. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украина

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник подчеркнул, что Россия уже четыре года находится в "списке позора" генсека ООН за нарушение прав детей во время вооруженных конфликтов, поэтому должна быть отстранена от участия в миротворческих операциях Организации.

По его словам, Украина готова к прямым переговорам с РФ ради справедливого и длительного мира и все еще предлагает прекращение огня вдоль линии фронта, что является большим компромиссом. В последний месяц Украина существенно изменила динамику войны.

"Даже российские военные блогеры открыто признают, что Москва не может выиграть эту войну. Бумеранг войны, развязанной Путиным, вернулся на территорию России, и впервые россияне испытывают тяжелое дыхание этой войны", – сказал Мельник.

Он отметил, что Россия целенаправленно атаковала Киево-Печерскую Лавру и Национальную киностудию имени Александра Довженко, а также другие культурные объекты.

Мельник также обратился к Совбезу ООН и заявил, что терпение Украины не безгранично, поэтому Киев может изменить подход, если орган продолжит медлить с реакцией на российскую агрессию.

"Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности следует подумать, насколько долго можно использовать подход "подождем и увидим" – если это будет продолжаться, не исключено, что Украина модифицирует свои подходы", – заявил представитель Украины.

Другие страны

Как заявил помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари, в результате усиления российских воздушных атак количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине в прошлом месяце достигло наивысшего уровня с апреля 2022 года.

Кроме того, повреждения получили объекты, которые имеют исключительную историческую и культурную ценность. Речь идет о Киево-Печерской Лавре, которая принадлежит всемирному наследию ЮНЕСКО. С февраля 2022 года в Украине повреждено более 530 культурных объектов.

Как изменилась риторика ООН за последнее время

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ООН имела достаточно осторожную риторику в отношении Кремля и полномасштабной войны. В большинстве своем организация выражала обеспокоенность от атак Кремля, но до резких высказываний или решений дело не доходило. Впрочем, с 2025 года ситуация начала меняться.

Основные изменения в риторике:

От "беспокойства" к призывам закончить войну. С 2022 г. в ООН фокусировались на фиксации прямых последствий вторжения. Однако сейчас констатируют эскалацию, удары по энергетике и атаки на гражданские объекты. В организации стали говорить о рисках, что война России с Украиной может выйти из-под контроля.

"Нынешнее развитие событий недопустимо. Эту траекторию необходимо изменить. Сейчас нужна деэскалация — немедленная и длительная. Нужно полное и безусловное прекращение огня", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в мае 2026 года.

От слов к конкретным резолюциям . Если в 2022 г. в ООН с осторожностью говорили о войне в Украине, то в 2026 г. перешли к более решительным действиям. К примеру, была принята резолюция Генассамблеи "Поддержка длительного мира в Украине" (2026) — 107 государств поддержали суверенитет Украины и право на защиту в международно признанных границах; "Продвижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине" (2025) — 93 страны поддержали призыв к немедленному выводу армии РФ, осудили привлечение бойцов КНДР и требовали соблюдения территориальной целостности Украины.

. Если в 2022 г. в ООН с осторожностью говорили о войне в Украине, то в 2026 г. перешли к более решительным действиям. К примеру, была принята резолюция Генассамблеи — 107 государств поддержали суверенитет Украины и право на защиту в международно признанных границах; — 93 страны поддержали призыв к немедленному выводу армии РФ, осудили привлечение бойцов КНДР и требовали соблюдения территориальной целостности Украины. Реакция Украины. За пять лет полномасштабного вторжения позиция Украины в ООН ужесточилась. Если раньше в основном звучали призывы и просьбы к ООН, то сейчас заявления приобрели более строгий характер — у Киева терпение не безгранично.

"За последние 15 месяцев Украина неоднократно призвала Совет Безопасности принять резолюцию для полного и безусловного прекращения огня. Но, к сожалению, протянутая рука Украины так и осталась висеть в воздухе. Однако наше терпение не безгранично", – сказал Мельник.

Добавим, что большую роль в позиции ООН играет и то, что Россия — член организации и Совета Безопасности, поэтому довольно часто Кремль использует свое право вето и тормозит работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цели Украина преследует в Крыму и к чему ведут атаки на полуостров.