Масштабный пожар и стена дыма на сотни метров: дроны ударили по важному НПЗ в России (фото, видео)

Серия прилетов привела к масштабному возгоранию

В ночь на 31 мая в российском городе Саратов прогремели взрывы. Дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу.

Соответствующая информация появилась в сети. Вместе с тем с места происшествия опубликовали множество фото и видео, на которых виден масштабный пожар.

Предположительно, удар вероятно пришелся по установке изомеризации. Именно она улучшает часть нефти, из которой потом делают бензин.

В соцсетях также сообщают, что в городе видны более двух источников возгорания.

Над городом видны клубы черного дыма.

К слову, утром в Саратове вновь прозвучала сирена и в городе вновь раздались взрывы.

Саратовский НПЗ — что о нем известно

Является одним из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий. Ранее завод носил название "Крекинг". Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Предприятие производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу. Объем нефтепереработки по состоянию на 2023 год на этом НПЗ составил 4,8 млн тонн.

Со второй половины 1950-х годов сырье для работы завода поступало в регион по нефтепроводу Самара – Саратов – Волгоград, который заменила перемычка Красноармейск – Саратовский НПЗ.

Мощность этого НПЗ составляет около 5,8 млн тонн нефти в год — примерно 2,2% от общероссийского объема. Это примерно один из каждых 45 литров топлива, производимых в России. Отгрузка нефтепродуктов осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом, а также водным и автомобильным.

Саратовский НПЗ. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Завод уже не раз был атакован дронами. Удары по нему были совершены в ноябре 2024 года. А, к примеру, после ударов в августе 2025 года предприятие приостанавливало работу. Затем в ноябре того же года завод вновь оказался под атакой.

