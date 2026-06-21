Без бензина, света и переправы: Крым "уплывает" от цивилизации после атаки, что там сейчас

Россияне столкнулись в рядом неприятностей

Во временно оккупированном Крыму после ночных взрывов 21 июня полностью прекращена продажа бензина. Теперь на АЗС не продают топливо ни населению, ни представителям бизнеса.

Отныне бензин будут отпускать только "государственным" службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность. Так называемые местные "власти" обещают позже сообщить обо всех дополнительных решениях по данной ситуации.

Помимо конфуза с бензином на заправках, есть и другие последствия атаки. К примеру, в Севастополе этим утром был введён график временного отключения потребления электроэнергии.

Как заявляет так называемый "губернатор" Севастополя, это якобы необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.

Но и на этом неприятности россиян не закончились. Как сообщается, с 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены.

"В связи с тем, что движение большегрузного транспорта по Крымскому мосту запрещено, водителям рекомендовано использовать альтернативный сухопутный маршрут по трассе Р-280, через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь", — заявили в оперштабе по Краснодарскому краю.

Предыстория

В ночь на 21 июня в Крыму прогремели взрывы. Как сообщают в Генштабе ВСУ, в Керчи был поражен нефтяной терминал "ТЕС-Терминал-1". Зафиксирован пожар на территории предприятия. Терминал является одним из ключевых объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск.

Также поражен порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. В результате на месте произошел пожар. Порт "Кавказ" является важным логистическим узлом, обеспечивающим морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом и задействованным в обеспечении войск России.

В то же время украинские военнык нанесли удар по железнодорожному мосту через Северокрымский канал в районе Раздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в районе Чонгара. Эти объекты используются противником для военных перевозок, опрокидывания личного состава и материально-технического обеспечения оккупационных войск.

Поражены пункт управления противника в районе Почаева Белгородской области России и пункты управления БпЛА оккупантов в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара Донецкой области и Горок Брянской области РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночная атака на Крым показала неожиданное о Крымском мосте. Почему его не атакуют.