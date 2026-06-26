Акция есть, а товара нет. Сотрудник "АТБ" раскрыл секрет, как получить желаемую позицию

В другой магазин идти не нужно

Многие акционные товары в супермаркетах "АТБ" разлетаются за считанные часы, и когда покупатель хочет что-то приобрести полка может быть пустой. Однако сотрудник сети уже поделился секретом, как получить желаемую позицию.

Как рассказал "Телеграфу" работник "АТБ", действительно довольно часто акционные товары есть в магазине, но на складе. Однако не всегда продавцы успевают их своевременно выложить на полки.

"У нас кассиры приходят на работу в разное время, за каждым закреплено несколько отделов, и даже если полка пуста, ее, кроме определенного человека, никто не наполнит. Даже если речь идет об акционном товаре", — говорит собеседник.

Однако не все клиенты сети знают, что они могут обратиться к охраннику возле кассы или администрации, чтобы те проверили остатки на складе. То есть действительно ли в этом магазине закончился акционный товар, или его просто нет на полке.

"Охрана или администратор смотрит в базе, и при необходимости может вынести нужное количество товара. Конечно, лучше, когда есть свободный кассир соответствующего отдела, ведь поиски на складе иногда отнимают много времени", — добавляет сотрудник.

По его словам, бывают случаи, когда охрана может отказать в такой просьбе, но в таком случае следует обратиться к администратору или звонить по телефону на горячую линию.

"Как правило, звонки на горячую линию самые действенные. Магазины регулярно получают "на горіхи" из-за больших очередей, пустых полок и т.д. Руководство любого магазина хочет избежать новой жалобы. Поэтому покупателям на заметку: есть замечания — высказывайте их на горячую линию, так в разы эффективнее", — резюмирует сотрудник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно купить товар дешевле в "АТБ", если закончилась акция.