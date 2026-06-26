Акція є, а товару немає. Співробітник "АТБ" розкрив секрет, як отримати бажану позицію

В інший магазин йти не треба

Чимало акційних товарів в супермаркетах "АТБ" розлітаються за лічені години, і коли покупець хоче щось придбати полиця може бути пустою. Однак співробітник мережі вже поділився секретом, як отримати бажану позицію.

Як розповів "Телеграфу" працівник "АТБ", насправді досить часто акційні товари є в магазині, але на складі. Проте не завжди продавці встигають їх вчасно викласти на полиці.

"У нас касири приходять на роботу в різний час, за кожним закріплено кілька відділів, і навіть якщо полиця пуста, її, окрім визначеної людини, ніхто не наповнить. Навіть якщо йдеться про акційний товар", — каже співрозмовник.

Проте не всі клієнти мережі знають, що вони можуть звернутись до охоронця біля каси чи адміністрації, аби ті перевірили залишки на складі. Тобто чи дійсно в цьому магазині закінчився акційний товар, чи його просто немає на полиці.

"Охорона чи адміністратор дивиться у базі, і за потреби може винести потрібну кількість товару. Звісно, краще, коли є вільний касир відповідного відділу, адже пошуки на складі іноді забирають багато часу", — додає співробітник.

За його словами, бувають випадки, коли охорона може відмовити в такому проханні, але в такому разі слід звернутись до адміністратора або телефонувати на гарячу лінію.

"Як правило, дзвінки на гарячу лінію найдієвіші. Магазини регулярно отримують на горіхи через великі черги, пусті полиці тощо. Керівництво будь-якого магазину хоче уникнути нової скарги. Тому покупцям на замітку: є зауваження — висловлюйте їх на гарячу лінію, так в рази дієвіше", — резюмує працівник "АТБ".

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна купити товар дешевше в "АТБ", якщо закінчилась акція.