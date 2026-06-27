Счет на десятки тысяч граждан. Кто потеряет бронирование после приказа Минэкономики

Первые результаты нововведений будут осенью

Утвержденные приказом Минэкономики изменения в критериях критичности предприятий вызывают немало вопросов: уменьшится ли количество забронированных работников, сколько может потерять бронь и какие отрасли пострадают больше всего?

"Телеграф" обратился к народному депутату Украины, члену Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдану Кицаку, чтобы получить ответы.

— Господин Богдан, недавно приказом Минэкономики были утверждены нормы бронирования. Совещались ли вообще с Комитетом по поводу положений приказа? Поскольку есть информация, что некоторые отрасли, в частности аграрии, могут пострадать больше всего.

— Принят повышенный уровень заработной платы, соответственно, ряд компаний из разных секторов: агросектор, машиностроение, легкая промышленность, они не все смогут одномоментно поднять свои платежки на заработную плату. Сию минуту сделать это почти невозможно.

По сути, у этих компаний есть небольшое количество опций, что они могут сделать. Первое – непосредственно заложить в себестоимость продукции поднятие заработных плат. Но это значит, что на внутреннем рынке они еще могут реализовывать свою продукцию, но на внешнем они будут конкурировать с иностранными товарами или услугами.

"Если мы говорим о компаниях, заточенных исключительно на экспорт, то такая история не совсем будет оправдана. Они могут терять либо экспортные контракты, либо уменьшить свое присутствие на внешних рынках", — объясняет Кицак.

– Вторая опция, что они могут напрямую сделать, – это увеличивать свою фин. нагрузку путём уменьшения нормы доходности. А норма доходности — это будет означать, что у них будет меньше свободного ресурса для того, чтобы вкладывать в модернизацию оборудования, в ряд других моментов. Почему этот момент важен?

Потому что сейчас в условиях евроинтеграции нашим украинским компаниям предъявляют очень много требований, в том числе и экологических. И это требует от них модернизации очень большой части производственных мощностей. А это нужно делать за счет ресурсов: внутренних или идти кредитоваться. Кредитоваться сейчас на большие суммы нет возможности, ведь у нас есть ограничения. То есть, де-факто эта ситуация создает для предпринимателей определенную проблематику.

"Кроме того, что это подтверждение критичности, а критичность будет важна для того, чтобы иметь возможность бронировать определенное количество работников. Это еще и финансовый вызов. Были ли консультации предварительные с комитетом? Их не было", — говорит нардеп.

— Уже после того, как был представлен черновой вариант, пост изменения в приказ, отдельные члены Комитета проводили непосредственно дискуссии относительно потенциальных рисков из-за резких изменений. С позиции правительства это направлено на то, чтобы в значительной степени почистить украинские компании от недобросовестных предприятий, которые бронируют за средства работников, де-факто не работающих и не осуществляющих никакой деятельности на предприятиях.

Но делать это за счет большинства компаний, которые все делают "в белую", легально, и нагружать их этими финансовыми требованиями, это выглядит несколько сложно для реализации. Вместе с тем сейчас проводится очень много выездных консультаций, совещаний с отраслевыми ассоциациями, с бизнесом для того, чтобы убедить их, что эти изменения необходимы.

Мы видим, что бизнес, в частности аграрный сектор категорически выступает, что нужно пересматривать эту историю. Делать уменьшение, смягчение или какие-то переходные периоды. То есть, не 26 000 грн ставить (заработную плату — ред.), а, например, с 20 тысяч поднять до 22-23 тысяч. Какую-то градацию сделать, потому что бизнес не успевает. Девальвация гривны по отношению к доллару продолжается, курс постоянно прыгает и цена на топливо растет и т.д.

Есть еще ряд других моментов, влияющих на то, какая будет себестоимость продукции или услуг украинской компании. Потому и просят правительство пойти на встречу украинскому бизнесу и найти другие варианты, как почистить историю с бронированием, которым некоторые компании злоупотребляют.

— Что касается этой "чистки", могли бы определить хотя бы примерно масштабы проблемы и насколько с этими новыми правилами удастся их решить. Сколько нужно "почистить" забронированных в процентах или тысячах?

— Речь идет о десятках тысяч забронированных, не сотнях тысяч. Поскольку речь не о сотнях тысяч, необходимо как раз и искать какие-то другие варианты или модели, каким образом избежать этого явления, которое является путем установления более жестких критериев, которым украинские компании не все смогут отвечать.

Это приведет к тому, что они де-факто могут свернуть свою производственную деятельность. А для нас всех отрицательным будет фактор закрытия компании либо переход в серую оплату, либо тенизация вообще определенных секторов экономики. Мы сейчас очень сложно двигаемся в том, чтобы убеждать бизнес переходить в легальный сектор, потому что это больше налогов и лучше для экономики.

Здесь определенное действие может наоборот углубить и запустить обратную реакцию. Пока трудно спрогнозировать, насколько забронированных станет меньше. Посмотрим после того, как компании до 1 сентября должны будут переподтвердить свои критерии. И соответственно, после этого у нас будет обновлена цифра, сколько в Украине забронировано. Мы сравним с тем, что есть сейчас по факту, и тогда выведем разницу и увидим. Четко будет видно в сентябре-октябре.

Что предшествовало

Приказ Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №6954 от 24 июля 2026 года ужесточает требования по правилам бронирования от мобилизации.

Что изменилось:

Для аграрных предприятий минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га , а годовой доход с 20 до 40 млн грн.

минимальную площадь , а годовой Для лесхозов требования к площади выросли в пять раз – с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн грн.

Предприятия должны выплачивать среднюю зарплату выше средней по стране: для компаний от 50 работников – вдвое, от 20 работников и представительств нерезидентов – втрое.

для компаний от 50 работников – вдвое, от 20 работников и представительств нерезидентов – втрое. Для бизнеса, работающего в трех и более областях, обязательными стали штат от 10 работников и уплата налогов и ЕСВ не менее 24 тыс. грн в каждой области за последние три месяца

Новые правила бронирования в Украине. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, усилится ли в Украине мобилизация для создания новых бригад, которые будут защищать север государства.