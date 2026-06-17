"Резерв становится хуже": военный хирург назвал главную проблему с мобилизованными

Желание покинуть службу возникает у многих военных

На пятый год полномасштабного вторжения мобилизационный резерв в Украине становится хуже. Молодых и физически крепких людей становится меньше, и в то же время среди мобилизованных все чаще встречаются люди старшего возраста с хроническими заболеваниями.

Об этом говорит военный хирург, командир медицинской роты 4-го отдельного медицинского батальона Третьего армейского корпуса Иван "Турист в интервью "Телеграфу": "Мобилизационный резерв становится хуже. Молодые и сильные заканчиваются – интервью с военным хирургом".

"Если взять норму показателей общего анализа крови, например, по состоянию на 1980 год прошлого века и сейчас, то есть разница. Как увеличить здоровье населения? Снизить норму", — объясняет собеседник.

По его словам, после нескольких лет войны желание покинуть службу возникает у многих военных, но прохождение военно-врачебной комиссии — это не самый простой вариант, чтобы добиться увольнения. Одним из законных оснований могут быть семейные обстоятельства, в частности, речь идет о наличии троих детей.

"Но в нашем корпусе, подразделении люди все мотивированы, и жестких случаев, мол, "сделайте что-нибудь, чтобы я списался", такого на моей практике не было", — подытожил "Турист".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему мобилизованным ограничивают звонки. На это есть действительно важная причина.