Усилят ли мобилизацию после идеи Сырского о новых бригадах: в Раде объяснили

Возможное расширение фронта требует больше людей, но есть нюанс

На фоне создания новых бригад в ВСУ для защиты севера Украины возникает вопрос: действительно ли следует ожидать усиления мобилизации и как это может повлиять на реформирование призыва?

"Телеграф" обратился к члену комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федору Вениславскому, чтобы получить ответы. По его словам, инициатива главкома Александра Сырского с новыми бригами ВСУ вряд ли потребует усиления мобилизации.

"Я думаю, что тот уровень мобилизации, который мы сейчас имеем и тот уровень необходимости пополнения потерь, которые мы несем периодически, и безвозвратных, и санитарных, позволяет аккумулировать необходимые человеческие ресурсы для формирования этих бригад. Они необходимы для защиты с севера от нашего белорусского соседа. То есть усиление мобилизации вряд ли нужно для того, чтобы обеспечить реализацию этой цели", — говорит член комитета.

Также, отвечая на вопрос, сколько людей могут потерять бронирование из-за нового приказа Минэкономики, Вениславский подчеркнул: "Я это не могу оценить, потому что у меня нет полной картины, чтобы дать вам профессиональный ответ".

Для справки

Приказом от 24.06.2026 №6954 Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утверждены новые критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критического. В документе указано, что предприятие признается "имеющим важное значение для отраслей национальной экономики, если оно по виду экономической деятельности относится к сферам, в которых Минэкономики формирует и реализует государственную политику, и отвечает одному из общих критериев". Таких критериев в приказе 12.

Что с реформой мобилизации

Источник в оборонной сфере в комментарии "Телеграфу" выразил определенный скептицизм относительно реформы мобилизации на данном этапе: "Сколько уж реформу ТЦК делают? Очень много времени. Но я вам скажу, что ничего не сделают. Почему? Потому что люди хотят жить. Кто дает взятки ТЦК? Простые люди, которые хотят выжить. Не давали бы не брали бы. А потом говорят, какие они подлецы. Это целая система".

Создание новых бригад ВСУ

Как сообщил в комментарии LIGA.net главком Сырский, на фоне угрозы с Беларуси возникает необходимость создавать новые бригады для того, чтобы гарантированно отразить это возможное наступление. Ведь сейчас другая специфика линии фронта: она значительно увеличилась в глубину.

На вопрос, для чего создавать новые бригады и не пополнять имеющиеся, главком ВСУ ответил: "Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда, по словам Вениславского, заработает реформа мобилизации и что от нее ждать.