Всюду это продают, а в "АТБ" дают бесплатно: о такой тайной фишке мало кто знает

Сотрудник рассказал, к кому нужно обратиться

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В сети "АТБ" можно получить бесплатный лед для напитков, но есть условия. Видео с рассказами о бесплатном льде распространяются по сети, "Телеграф" узнал у сотрудника магазина, правда ли это.

Как рассказал работник сети, бесплатный лед дают не во всех "АТБ". Однако его действительно можно получить в супермаркетах, где стоят кофейные автоматы.

Как получить бесплатный лед в "АТБ"

Для этого нужно подойти в отдел выпечки и попросить стаканчик со льдом для того, чтобы приготовить в автомате "Айс лате" (кофейный напиток из эспрессо, холодного молока и льда). Далее вы можете налить в этот стакан любой кофе, необязательно "Айс лате".

На кассе вы платите за выбранный кофе. Дополнительных денег за лед в "АТБ" не требуют.

В других сетях за лед нужно платить

Стоит отметить, что другие сети супермаркетов не раздают лед бесплатно. К примеру, в "Сильпо" и "Варусе" лед в стакане продают по цене от 23 до 50 гривен.

Сколько стоит лед в Сильпо

Сколько стоит лед в Варусе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" существует альтернатива пакетам, которая поможет сэкономить. Описали, как можно обойти расходы на пакеты и сэкономить иногда до 10 гривен в чеке только на таре.

Также мы писали, почему в "АТБ" не работают все кассы одновременно, сотрудница раскрыла тайну. На это есть несколько основных причин.