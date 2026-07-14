Всюду это продают, а в "АТБ" дают бесплатно: о такой тайной фишке мало кто знает
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Сотрудник рассказал, к кому нужно обратиться
В сети "АТБ" можно получить бесплатный лед для напитков, но есть условия. Видео с рассказами о бесплатном льде распространяются по сети, "Телеграф" узнал у сотрудника магазина, правда ли это.
Как рассказал работник сети, бесплатный лед дают не во всех "АТБ". Однако его действительно можно получить в супермаркетах, где стоят кофейные автоматы.
Как получить бесплатный лед в "АТБ"
Для этого нужно подойти в отдел выпечки и попросить стаканчик со льдом для того, чтобы приготовить в автомате "Айс лате" (кофейный напиток из эспрессо, холодного молока и льда). Далее вы можете налить в этот стакан любой кофе, необязательно "Айс лате".
На кассе вы платите за выбранный кофе. Дополнительных денег за лед в "АТБ" не требуют.
В других сетях за лед нужно платить
Стоит отметить, что другие сети супермаркетов не раздают лед бесплатно. К примеру, в "Сильпо" и "Варусе" лед в стакане продают по цене от 23 до 50 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" существует альтернатива пакетам, которая поможет сэкономить. Описали, как можно обойти расходы на пакеты и сэкономить иногда до 10 гривен в чеке только на таре.
Также мы писали, почему в "АТБ" не работают все кассы одновременно, сотрудница раскрыла тайну. На это есть несколько основных причин.