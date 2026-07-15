Как покупать в "АТБ" значительно дешевле: 6 секретов умной экономии, о которых знают не все

Эти трюки существенно снизят ваш чек

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"АТБ" дает возможность покупать товары с немалой экономией. На те же покупки можно тратить ощутимо меньше.

О секретах экономии в "АТБ" рассказывает kherson. Лучший способ покупать дешевле – акции.

Перед походом за покупками стоит ознакомиться с действующими акциями и скидками в мобильном приложении или на сайте "АТБ". Если это не сделано, обратите внимание на баннеры у входа в супермаркет. Там размещают информацию о том, что можно купить дешевле.

Эксклюзивные скидки для тех, у кого есть карта АТБ 15-21.07.2026. Фото АТБ

Кроме того, в торговом зале есть полки с отметками "акция" и "скидка на вторую единицу". Там размещены наиболее выгодные предложения товара. Если ваша семья большая – выбирайте большие упаковки, в пересчете на килограмм или единицу они обычно выходят ощутимо дешевле.

Кроме этих самых простых способов экономить на покупках в "АТБ" есть и другие. Например, дополнительная экономия получится, если совмещать акции с картой лояльности. Также обратите внимание на товары собственных торговых марок – обычно они дешевле при том же качестве.

Где смотреть акции и скидки

Чтобы не пропускать скидки, можно воспользоваться онлайн-ресурсами. Например, платформы типа GoToShop или Love Sales позволяют просматривать акционные каталоги различных сетей. Для сравнения цен удобны приложения Blix Україна или сервисы "Де Дешевше". Актуальные предложения также можно найти на официальных сайтах супермаркетов, в разделах с акциями и экономией, например "АТБ" или "METRO".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бесплатно получить лед для напитков в "АТБ". В других супермаркетах за него приходится платить.