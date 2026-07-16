Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Федорова и отреагировал на протесты

По мнению украинского лидера, открытое выражение своей позиции говорит, что Украина остается демократическим государством

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о протестах, которые сегодня прошли в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, о его отставке, а также вопросах мобилизации и "бусификации".

Соответствующие заявления он сделал во время совместного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером общения с представителями СМИ.

"Я уверен, что Михаил останется в моей команде, и мы немного позже обсудим, как это будет выглядеть", — заявил Зеленский.

Добавим, что согласно данным источников "Телеграфа", среди возможных вариантов дальнейшей работы Федорова рассматривают должность советника президента.

Он также отметил, что "очень хотел бы единства" между руководством Вооруженных сил Украины и Министерством обороны. По словам президента, некоторые вопросы приходится решать при его участии, так как руководство данных ведомств не садится за стол переговоров.

"Президент во время войны не должен делать выбор в такой ситуации. Честно. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли, и в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть я не снимаю с себя ответственности… И очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но имеем то, что имеем. И в такой ситуации выбор — либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они за стол переговоров не садятся", — сказал президент.

Акции протеста

В то же время он прокомментировал акции протеста, которые прошли 16 июля в поддержку Михаила Федорова.

"Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти — и правильно, — сказал он.

Также глава государства отметил, что возможность открыто выражать свою позицию даже во время войны показывает, что Украина остается демократическим государством. Однако часть вопросов не может обсуждаться публично из-за войны: "У нас нет секретов от общества. Есть секреты от русских".

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

ТЦК и "бусификация"

Отдельно Зеленский высказался о наболевших вопросах, касающихся работы Территориальных центров комплектования и так называемой "бусификации" в стране.

"Нужно полностью уничтожить позорные моменты бусификации, — сказал он.

При этом президент отметил, что у правительства есть вопросы, связанные с мобилизацией.

"Очень сложно найти механизм, что это было с уважением", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 15 июля, Владимир Зеленский провел закрытую встречу с нардепами партии "Слуга народа". Среди обсуждаемых тем были и перестановки в правительстве. Как стало известно, нынешний глава Минобороны не удержал должность.