"Нет отставке". В центре Киева — массовые протесты из-за увольнения Федорова (репортаж Яна Доброносова)

На площади собрались тысячи людей

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В четверг, 16 июля, в Киеве проходит акция в поддержку Михаила Федорова. Люди требуют вернуть его на должность министра обороны Украины.

На месте события побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал, как проходит мероприятие.

Тысячи людей вышли с табличками "Верните Федорова", "Федоров", "Без профессионалов нет будущего. Верните Федорова", "Меняйте пленных, а не Федорова", "Федоров — наша надежда", "Нет отставке Федорова".

По словам нашего корреспондента, участников акции становится все больше с каждой минутой.

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Люди собираются в самом центре Киева на площади Франко напротив Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Предварительно к протесту планировали присоединиться Львов, Черкассы, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Днепр, Хмельницкий, Чернигов, Ровно, Одесса, Винница, Луцк, Черновцы, Тернополь, Житомир, Николаев, Кривой Рог и Ужгород.

Для понимания ситуации:

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с нардепами партии "Слуга народа". Среди обсуждаемых тем были и перестановки в правительстве. Как стало известно, нынешний глава Минобороны не удержал должность.

Об этом "Телеграфу" сообщили в руководстве фракции. Детально об этом говорится в нашем материале: "Федоров – все. Стало известно, какие перестановки в правительстве готовит Зеленский".

Тем временем вместо Михаила Федорова главой оборонного ведомства станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко. Что касается дальнейшей судьбы пока министра обороны, то войн, скорее всего, уйдет из Кабмина совсем. Также есть вариант, что Федоров станет советником президента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Павел Елизаров подал рапорт об увольнении после отставки Михаила Федорова.