Отставка Федорова и картонный майдан 2.0: мемы и шутки на злобу дня

Украинцы внимательно следят за политической ситуацией в стране

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Некоторые украинцы с юмором отреагировали на ситуацию с громким увольнением министра обороны Михаила Федорова. Вместо него планировалось назначение министра внутренних дел Игоря Клименко, однако во многих городах Украины люди вышли против данного решения президента Владимира Зеленского.

В сети украинцы шутят о протестах с картонками. В центре внимания также неожиданный визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает "Телеграф".

Кроме того, пользователи делают шутки и мемы о картонном майдане 2.0. В июле 2025 года картонки стали одновременно и мемом, и символом сопротивления против закона Зеленского о НАБУ и САП. Спустя год ситуация повторилась, правда, из-за другого резонансного решения главы государства.

Напомним, в среду, 15 июля, Владимир Зеленский провел закрытую встречу с нардепами партии "Слуга народа". Среди обсуждаемых тем были и перестановки в правительстве. Как стало известно, нынешний глава Минобороны не удержал должность.

Об этом "Телеграфу" сообщили в руководстве фракции. Детально об этом говорится в нашем материале: "Федоров – все. Стало известно, какие перестановки в правительстве готовит Зеленский".

Новым министром обороны может стать нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко. Существует вариант, при котором Федоров станет советником президента.