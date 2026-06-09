Не дуйте на осу — пожалеете: как легко отпугнуть этих насекомых

Простые, безопасные и эффективные способы борьбы с насекомыми

Сезон открытых веранд, пикников и обедов в саду неизменно сопровождается присутствием ос. Стоит выставить на стол что-то сладкое или мясное – и непрошеные гости уже тут как тут.

Бороться с осами можно без агрессивных средств. Есть простые и вполне рабочие способы, которые помогут спокойно проводить время на улице.

Что привлекает ос

Осы прилетают на сладкие запахи, цветочные ароматы, яркие цвета и открытую еду – особенно сахар, фрукты и мясо. Даже духи или лосьон с цветочным ароматом могут заинтересовать насекомое.

При этом резкие движения и выдыхаемый воздух – сигнал тревоги для осы. Углекислый газ из дыхания воспринимается ею как угроза и провоцирует атаку. Именно поэтому попытки "сдуть" осу часто заканчиваются укусом.

Как легко прогнать осу

Самый простой и эффективный способ прогнать осу — использовать бутылку-пульверизатор с чистой водой, отмечает немецкий портал Merkur.

Несколько распылений создают в воздухе мелкую водяную дымку. Осы воспринимают её как начало дождя и рефлекторно улетают в гнездо. Распылять нужно в сторону ос, не направляя струю прямо на них.

Запахи, которые отпугивают ос

Избавиться от назойливых ос можно и с помощью ароматных специй и трав. Есть ряд запахов, которые не переносят эти насекомые.