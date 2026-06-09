Не дуйте на осу — пожалеете: как легко отпугнуть этих насекомых
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Простые, безопасные и эффективные способы борьбы с насекомыми
Сезон открытых веранд, пикников и обедов в саду неизменно сопровождается присутствием ос. Стоит выставить на стол что-то сладкое или мясное – и непрошеные гости уже тут как тут.
Бороться с осами можно без агрессивных средств. Есть простые и вполне рабочие способы, которые помогут спокойно проводить время на улице.
Что привлекает ос
Осы прилетают на сладкие запахи, цветочные ароматы, яркие цвета и открытую еду – особенно сахар, фрукты и мясо. Даже духи или лосьон с цветочным ароматом могут заинтересовать насекомое.
При этом резкие движения и выдыхаемый воздух – сигнал тревоги для осы. Углекислый газ из дыхания воспринимается ею как угроза и провоцирует атаку. Именно поэтому попытки "сдуть" осу часто заканчиваются укусом.
Как легко прогнать осу
Самый простой и эффективный способ прогнать осу — использовать бутылку-пульверизатор с чистой водой, отмечает немецкий портал Merkur.
Несколько распылений создают в воздухе мелкую водяную дымку. Осы воспринимают её как начало дождя и рефлекторно улетают в гнездо. Распылять нужно в сторону ос, не направляя струю прямо на них.
Запахи, которые отпугивают ос
Избавиться от назойливых ос можно и с помощью ароматных специй и трав. Есть ряд запахов, которые не переносят эти насекомые.
- Гвоздика – воткните несколько гвоздик в половинку лимона или насыпьте в миску с водой. Запах держится долго и надежно отпугивает насекомых.
- Масло чайного дерева – несколько капель в аромалампу создадут невидимый защитный барьер.
- Мята, розмарин и мелисса – эти травы в горшках на столе или рядом с зоной отдыха работают как натуральный репеллент.
- Лаванда и бархатцы – цветут как раз в пик активности ос в конце лета, хорошо подходят для балкона или веранды.
- Кофейная гуща – насыпьте в огнеупорную чашу и подожгите. Дым отпугивает ос на несколько часов.