В Крыму уничтожен МиГ-29: что это за самолет, который стоит десятки миллионов долларов (видео)

Во что обошлась врагу эта ночная операция в Крыму?

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Украинские разведчики ночью атаковали аэродром во временно оккупированном Крыму. Враг потерял боевой самолет и наземную технику, а ущерб может достигать десятков миллионов долларов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об ударе по "Бельбеку"

Атаку совершили в ночь с 25 на 26 июня 2026 года. Специалисты Департамента беспилотных систем ГУР ударили по аэродрому "Бельбек", который расположен вблизи Севастополя, на западе оккупированного Крымского полуострова.

В результате операции:

уничтожен российский истребитель МиГ-29;

сгорела аэродромная пусковая установка – в момент поражения она обслуживала боевой самолет оккупантов.

Ориентировочный ущерб агрессора оценивается в десятки миллионов долларов. ГУР опубликовало эксклюзивное видео поражения.

Где расположен аэродром "Бельбек"

Аэродром "Бельбек" — военный объект недалеко от Севастополя, на западе временно оккупированного Крымского полуострова. До 2014 года здесь базировалась бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, а после оккупации аэродром перешел под контроль российских военных.

Аэропорт Бельбек на карте

Объект расположен всего в нескольких километрах от Севастополя, поэтому оккупанты регулярно держат там боевую авиацию и средства противовоздушной обороны.

Чем вооружен МиГ-29

МиГ-29 – это советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его главная задача – обеспечивать преимущество в воздухе и защищать воздушное пространство.

Самолет вооружен 30-миллиметровой пушкой с боезапасом 150 снарядов, а также может нести до шести ракет класса "воздух-воздух" и бомб. Стоимость одного борта превышает двадцать миллионов долларов.

Характеристики МиГ-29. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Основные характеристики истребителя:

экипаж — один или два человека;

максимальная скорость – 2450 километров в час на высоте 13 000 метров;

боевой радиус – 700 километров;

дальность полета – 1430 километров, а с подвесными топливными баками – до 2100 километров;

практический потолок — 18 километров;

скороподъемность – 300 метров в секунду.

Напомним, Польша отказалась передавать Украине свои истребители МиГ-29. Причиной министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал то, что Киев якобы не выполнил договоренность об обмене самолетов на технологии производства дронов. Ранее стороны заключили договоренность "МиГи в обмен на дроны", однако соглашение так и не было реализовано.