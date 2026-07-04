В Крыму уничтожен МиГ-29: что это за самолет, который стоит десятки миллионов долларов (видео)
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Во что обошлась врагу эта ночная операция в Крыму?
Украинские разведчики ночью атаковали аэродром во временно оккупированном Крыму. Враг потерял боевой самолет и наземную технику, а ущерб может достигать десятков миллионов долларов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Что известно об ударе по "Бельбеку"
Атаку совершили в ночь с 25 на 26 июня 2026 года. Специалисты Департамента беспилотных систем ГУР ударили по аэродрому "Бельбек", который расположен вблизи Севастополя, на западе оккупированного Крымского полуострова.
В результате операции:
- уничтожен российский истребитель МиГ-29;
- сгорела аэродромная пусковая установка – в момент поражения она обслуживала боевой самолет оккупантов.
Ориентировочный ущерб агрессора оценивается в десятки миллионов долларов. ГУР опубликовало эксклюзивное видео поражения.
Где расположен аэродром "Бельбек"
Аэродром "Бельбек" — военный объект недалеко от Севастополя, на западе временно оккупированного Крымского полуострова. До 2014 года здесь базировалась бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, а после оккупации аэродром перешел под контроль российских военных.
Объект расположен всего в нескольких километрах от Севастополя, поэтому оккупанты регулярно держат там боевую авиацию и средства противовоздушной обороны.
Чем вооружен МиГ-29
МиГ-29 – это советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его главная задача – обеспечивать преимущество в воздухе и защищать воздушное пространство.
Самолет вооружен 30-миллиметровой пушкой с боезапасом 150 снарядов, а также может нести до шести ракет класса "воздух-воздух" и бомб. Стоимость одного борта превышает двадцать миллионов долларов.
Основные характеристики истребителя:
- экипаж — один или два человека;
- максимальная скорость – 2450 километров в час на высоте 13 000 метров;
- боевой радиус – 700 километров;
- дальность полета – 1430 километров, а с подвесными топливными баками – до 2100 километров;
- практический потолок — 18 километров;
- скороподъемность – 300 метров в секунду.
Напомним, Польша отказалась передавать Украине свои истребители МиГ-29. Причиной министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал то, что Киев якобы не выполнил договоренность об обмене самолетов на технологии производства дронов. Ранее стороны заключили договоренность "МиГи в обмен на дроны", однако соглашение так и не было реализовано.