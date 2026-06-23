Украина уничтожила важный мост в Крыму. Где он находится

Объект атаковали третий раз

Во вторник, 23 июня, появилась информация, что железнодорожный мост через Северокрымский канал уничтожен. Логистика в Крым усложнилась в разы.

Об этом ССО написали в Threads. Впоследствии появилось уточнение, что речь идет о городах вблизи Роздольного, а также опубликовано видео поражение.

"Извините, но у нас здесь официально-срочное: Железнодорожного моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует – ССО! Первый пошел. Показывать надо?", – говорится в сообщении.

Пост ССО о городах в Крыму

Мост возле Роздольного был атакован. Скриншот ССО

Руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко также подтвердил эту информацию.

Пост Коваленко

Как добавил волонтер Тимофей Кучер: "Логистика под полным контролем наших ребят ВСУ. Россияне у вас с такими темпами не останется автомобилей".

По словам блогера и журналиста Романа Шрайка, о поражении этого моста ССО сообщили впервые еще 19 июня, а в ночь на 23 – его добили.

Итоги (с поста ССО):

18 июня – первый удар по мосту, после которого он перестает функционировать,

22 июня – второй удар по мосту,

23 июня — удар по ремонтной технике и на всякий случай снова по мосту.

Поражение моста через Северокрымский канал

Для справки

Северокрымский канал берет свое начало с реки Днепр, раньше Каховского водохранилища. Начало канала находится в городе Таврийск Херсонской области. Его протяженность составляет более 400 км до Крымского полуострова.

Северокрымский канал на карте (красный)

Через этот канал проходит железнодорожный мост, который был уничтожен силами ССО в июне 2026 года. То есть это не Крымский мост, соединяющий полуостров с Россией. Керченский мост проходит через Керченский пролив.

Крымский мост через Керченский пролив

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет Крым после украинских атак на мосты и отрезки логистики.