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Украина уничтожила важный мост в Крыму. Где он находится

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
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Предыдущие удары были успешными Новость обновлена 23 июня 2026, 15:35
Предыдущие удары были успешными. Фото Коллаж, "Телеграф"

Объект атаковали третий раз

Во вторник, 23 июня, появилась информация, что железнодорожный мост через Северокрымский канал уничтожен. Логистика в Крым усложнилась в разы.

Об этом ССО написали в Threads. Впоследствии появилось уточнение, что речь идет о городах вблизи Роздольного, а также опубликовано видео поражение.

"Извините, но у нас здесь официально-срочное: Железнодорожного моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует – ССО! Первый пошел. Показывать надо?", – говорится в сообщении.

Пост ССО о городах в Крыму
Пост ССО о городах в Крыму
Возле Роздольного в Крыму был атакован мост
Мост возле Роздольного был атакован. Скриншот ССО

Руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко также подтвердил эту информацию.

Пост Коваленко
Пост Коваленко

Как добавил волонтер Тимофей Кучер: "Логистика под полным контролем наших ребят ВСУ. Россияне у вас с такими темпами не останется автомобилей".

По словам блогера и журналиста Романа Шрайка, о поражении этого моста ССО сообщили впервые еще 19 июня, а в ночь на 23 – его добили.

Итоги (с поста ССО):

  • 18 июня – первый удар по мосту, после которого он перестает функционировать,
  • 22 июня – второй удар по мосту,
  • 23 июня — удар по ремонтной технике и на всякий случай снова по мосту.
Поражение моста через Северокрымский канал
Поражение моста через Северокрымский канал

Для справки

Северокрымский канал берет свое начало с реки Днепр, раньше Каховского водохранилища. Начало канала находится в городе Таврийск Херсонской области. Его протяженность составляет более 400 км до Крымского полуострова.

Северокрымский канал на карте
Северокрымский канал на карте (красный)

Через этот канал проходит железнодорожный мост, который был уничтожен силами ССО в июне 2026 года. То есть это не Крымский мост, соединяющий полуостров с Россией. Керченский мост проходит через Керченский пролив.

Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет Крым после украинских атак на мосты и отрезки логистики.

Теги:
#Крым #Мост #Атака