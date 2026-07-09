Почти 200 АЗС уничтожены за месяц: что происходит с ценами на бензин и дизель

Враг пытается создать локальные перебои с горючим и посеять панику среди населения

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Россия массированно атакует украинские АЗС — с примерно 5000 за последний месяц около уничтожены 200. Это может вызвать проблемы с поставкой горючего в прифронтовые области, однако не повлияло на его стоимость.

Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин уверен — тенденция только набирает обороты, ведь каждую АЗС невозможно обеспечить средствами противовоздушной обороны. От атак российских дронов больше всего страдают прифронтовые области — атаки фиксируют в Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Запорожской.

По данным портала "Минфин", незначительный рост стоимости горючего зафиксирован в Харьковской области — на 8 копеек на литре подорожали дизельное топливо и один из видов бензина. Несколько выросла цена и на Днепропетровщине на А-95.

Цены на бензин в некоторых прифронтовых областях/ Скриншоты, коллаж "Телеграф"

Однако в разрезе страны цены на бензин, дизель и газ в течение последнего месяца упали, и сейчас более или менее стабильны.

Динамика цен на топливо в Украине/Скриншоты, коллаж "Телеграф"

По мнению экспертов, цель российских ударов по АЗС – не только уничтожить горючее, но и вызвать панику. Враг пытается создать панику в прифронтовых общинах и локальные сбои, ведь возможность заправиться влияет и на работу скорых, и на наличие продуктов в магазинах.

Если вы оказались на заправке во время тревоги, нужно действовать мгновенно, чтобы избежать опасности. Речь идет не только об областях, где есть линия фронта. Полиция отдаленных областей, в частности Тернопольской, также сообщила об опасности и призвала людей переходить в укрытие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Сумской области уже готовятся использовать модульные и мобильные заправки. Однако с последними могут возникнуть непредвиденные проблемы.