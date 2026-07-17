"Сырского на Билецкого": в Киеве продолжаются протесты из-за отставки Федорова (репортаж Яна Доброносова)

Чего требуют протестующие в Киеве

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В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова, но требования протестующих изменились. На плакатах появилась фамилия командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого.

Акцию протеста посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Протестующие требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вместо отставки министра обороны Михаила Федорова. Судя по частому упоминанию Андрея Билецкого, именно его участники акции хотят видеть на месте Сырского.

Кроме того, они возмущены каникулами в Верховной Раде. Кстати, среди протестующих на камеру попала нардеп Марьяна Безуглая.

Активисты держат плакаты с надписями:

"Сырский – это совок. Федоров – это цифра. Билецкий – это результат"

"Сырский – дед-мопед, Билецкий – наш авторитет"

"Федоров + Билецкий = новая армия"

"Федоров делает дипстрайки, Билецкий держит фронт!"

Протесты в Киеве. Фото: "Телеграф"

Что известно об Андрее Билецком

Андрей Билецкий – общественный и политический деятель, бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Член организаций ПО "Тризуб" им. Бандеры и Патриот Украины. В 2011 году был арестован по делу "защитников Рымарской", однако после победы Евромайдана в 2014 году амнистирован как политзаключенный.

С началом русско-украинской войны стал основателем и первым командиром батальона "Азов". В 2014-2019 годах был народным депутатом Украины 8-го созыва и лидером партии "Национальный корпус".

После полномасштабного вторжения России в 2022 году возглавил полк ССО "Азов" Киев, который осенью того же года был реорганизован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВСУ. С марта 2025 года Андрей Билецкий возглавляет 3-й армейский корпус.

15 июля 2026 года Билецкого отметили орденом Богдана Хмельницкого III степени. К тому времени у него был только орден "За мужество" III степени, полученный еще 2 августа 2014 года. То есть последняя награда стала первой за 12 лет.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с несколькими боевыми командирами. Среди них был и Андрей Билецкий.

Ранее мы писали, как основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев отреагировал на награждение Билецкого. По его словам этого мало — Билецкий должен получить звание Героя Украины.