Конфликт с Сырским, предложение Зеленского и уход из МО: громкие признания Федорова перед отставкой (видео)

В центре выступления — сложности с мобилизацией, отношения с военным командованием и дальнейшие шаги страны

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Бывший министр обороны Михаил Федоров сделал ряд важных заявлений 16 июля во время брифинга перед своей отставкой. Он подвел итоги своей работы с начала полномасштабной войны в Украине и указал на главные проблемы.

В этом материале "Телеграф" собрал главные высказывания Федорова с данного мероприятия.

Для понимания ситуации:

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с нардепами партии "Слуга народа". Среди обсуждаемых тем были и перестановки в правительстве. Как стало известно, нынешний глава Минобороны не удержал должность.

Об этом "Телеграфу" сообщили в руководстве фракции. Детально об этом говорится в нашем материале: "Федоров – все. Стало известно, какие перестановки в правительстве готовит Зеленский".

Тем временем вместо Михаила Федорова главой оборонного ведомства станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Мы запустили ​​беспрецедентную историю"

Федоров рассказал что все началось с 2022 года, когда он еще возглавлял Министерство цифровой трансформации.

"Мы запустили такую ​​беспрецедентную историю, которую поддержало правительство, – это повышение маржинальности для дроновых компаний до 25%, это одни из лучших условий для открытия бизнеса вообще в мире", – рассказал Федоров.

Следующими шагами был масштабный сбор на "Армию дронов" в рамках инициативы United24, финансирование и развитие морских дронов, закупка первых дипстрайков, развитие системы "Дельта" для сетоцентрической войны, внедрение рот ударных дронов, что переросло в формирование нового рода войск.

Провал решения вопроса мобилизации

Федоров заявил, что заведомо шесть месяцев не комментировал критику мобилизации, чтобы не допустить обострения ситуации.

"Я шесть месяцев на хейт мобилизации не отвечал вообще, чтобы не допустить возникшей сегодня ситуации. Кому подчиняется ТЦК? Сухопутным войскам. Кому подчиняются СВ? Главком. Вопросы мобилизации невозможно решить, если не решить другие проблемы, о которых я рассказал. Молодые люди сейчас обсуждают командира 155-й бригады, штурмовые подразделения. Невозможно решить проблему мобилизации без нового общественного договора", – сказал Федоров.

"Я был готов спокойно работать, пока главком не поставил ультиматум"

Экс-министр заявил, что предлагал заменить главнокомандующего ВСУ Александр Сырского и начальника штаба Андрея Гнатова.

"Если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, нам нужно сменить главнокомандующего и начальника Генштаба", — отметил он.

После решения президента сохранить Александра Сырского на посту главнокомандующего был готов работать с ним, однако, по его словам, сотрудничество оказалось невозможным.

"На самом деле, когда президент сказал, что не планирует увольнять Сырского, то я сказал, что соглашаюсь, это его решение как Верховного главнокомандующего, и буду учиться работать с ним. Но мы столкнулись с тем, что наши инициативы начали блокироваться, и Сырский, как мы сегодня уже говорили, не готов лично в глаза открыто говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа какую-то кампанию, а что не проблема в происходящих действиях. Это привело к тому, что он по факту поставил ультиматум, как мы с вами знаем. И вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем задача главкома, он придумал, как расколоть страну, где мы сегодня с вами находимся", – добавил он.

Федоров также заявил, что, по его мнению, президент Владимир Зеленский еще не принял окончательного решения относительно дальнейшей судьбы главнокомандующего Александра Сырского.

"Я знаю президента 7 лет. Так что, зная его, я думаю, что он еще не выбрал решения в пользу Сырского. К президенту приходило 90% людей, получивших проблемы в результате моей работы в МО. Я уверен, что президент слышит украинский народ и знает, как все решить", — сказал экс-министр.

О Зеленском и его предложении

Согласно словам Федорова, он считает себя человеком из окружения президента, который оставался ему предан.

"Я был последним и, пожалуй, единственным человеком в окружении президента, который его ценил и не подводил, и не строил схем. Спасибо всем кто меня поддерживает" — экс-министр.

При этом, Зеленский предложил Федорову остаться в команде и стать советником, однако тот отказался.

Как отметил экс-министр, ему уже звонили представители западных технологических гигантов с предложениями работы.В частности, звонил сам Алекс Карп — CEO Palantir — предлагал новую работу в своей компании.

"Пусть журналисты выяснят, кто за этим стоит"

Федоров заявил, что информационные кампании против министров обороны во время полномасштабной войны не могут быть случайными.

"Кто покупает за миллиарды крупнейший телеграмм-канал в наиболее популярном медиа и начинает "бить" министра обороны во время полномасштабной войны? Неважно, это – Умеров, Шмыгаль, Федоров, Клименко или кто-то другой. Нам нужно искать ответ, кто за этим стоит. Обращаюсь к вам, журналистам, — если правоохранительные органы не смогли на это отреагировать, то найдите, пожалуйста, кто это…", — отметил Федоров.

О протестах, украинцах и благодарности

16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Федорова и с требованиями вернуть его на должность.

"Я хотел бы поблагодарить людей, которые вышли в разных городах. Мы должны понимать, что идет полномасштабная война и нужно заботиться о безопасности", — отметил он.

По его словам, сейчас важно сохранять стабильность в стране и принимать взвешенные управленческие решения.

"Я люблю украинский народ, потому что он умеет, чувствует и знает. Нам нужно не расшатать страну. Надо сделать так, чтобы приняли правильные управленческие решения. Будьте осторожны, потому что Россия сделает все, чтобы использовать любую слабость в нашей стране для себя", — отметил Михаил Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Павел Елизаров подал рапорт об увольнении после отставки Михаила Федорова.