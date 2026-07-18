"Митинг моей мечты" – как протест "за" Федорова превратился в акцию "против" Сырского. Репортаж "Телеграфа"

Выразить свою позицию пришли даже малыши и домашние любимцы

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Вечер пятницы 17 июля. Перед театром Франко многолюдно так, как не бывает даже перед премьерами. Но вместо билетов – картонки, вместо афиш – лозунги, а вместо аплодисментов актерам – скандирование "Ганьба". Киев собрался не на спектакль. Киев пришел спорить с властями. Причиной стала внезапная отставка Михаила Федорова с поста главы Минобороны. "Телеграф" ощутил эту атмосферу.

Митингующие готовят картонки. Фото: Телеграф

Среди протестующих много молодежи. Фото: Телеграф

Людей собралось немало. Фото: Телеграф

Некоторые очень нестандартно подошли к протесту. Фото: Телеграф

Украинские протесты очень креативные. Фото: Телеграф

"Мясо" или дроны

Около девяти вечера к площади перед театром стекаются сотни людей. Преимущественно молодежь – хипстеры, айтишники, ветераны. Рядом на летних террасах дорогих ресторанов посетители не спеша допивают коктейли и с любопытством наблюдают за колонной людей с картонными плакатами. Два параллельных киевских вечера в нескольких десятках метров друг от друга.

– Сырский хочет воевать "мясом", а Федоров – дронами, – объясняет одна пожилая женщина другой.

Политический анализ, возможно, не безупречен. Но для репутации Федорова этот короткий разговор говорит чуть ли не больше, чем десятки политических комментариев. Образ "министра технологий", продвигавшего беспилотники и цифровизацию армии, оказался понятным даже на бытовом уровне.

Даже малыш принимает участие в протесте. Фото: Телеграф

Многие протестующие выступили против Александра Сырского. Фото: Телеграф

Над толпой развеваются украинские флаги, флаги Евросоюза и красно-черные флаги. На картонках – десятки разных требований. Одни выступают против коррупции, другие призывают вернуть военнопленных. Много плакатов адресованы парламенту, который ушел на каникулы, так и не проголосовав за нового министра обороны. "Какие нах*и каникулы?" – указано на одном из самых заметных плакатов.

После митинга остались красноречивые картонки. Фото: Телеграф

Формально акция – в поддержку Михаила Федорова. Но очень быстро становится понятно: значительная часть протеста направлена не столько за него, сколько против главнокомандующего Александра Сырского. Что репутационно очень плохая история для обороняющейся страны. Конкретно конфликт меж Сырским и Федоровым был озвучен как одна из основных обстоятельств отставки последнего. В толпе регулярно раздаются резкие, кое-где откровенно оскорбительные лозунги в адрес Сырского. Упоминается его российское происхождение. Впрочем, повторять самые радикальные лозунги готовы не все.

– Не этого я ожидал. По факту это митинг против Сырского, – говорит один из протестующих Евгений.

Было даже такое. Фото: Телеграф

Четырелапая поддержка Федорова. Фото: Телеграф

Молодежь протестует против советских подходов в ВСУ. Фото: Телеграф

Толпа периодически взрывается аплодисментами и скандированием. Снова и снова над площадью прокатывается "Ганьба!".

А потом все резко стихает.

Люди становятся на одно колено. Склоняют головы. Минута молчания за погибшими военными превращает шумную площадь в почти абсолютную тишину. После нее сотни голосов начинают петь гимн Украины.

Досталось и депутатам

Среди собравшихся, как стало известно "Телеграфу", команда Федорова из Министерства обороны. Также был замечен бизнесмен Томаш Фиала и народный депутат Марьяна Безуглая, которая уже давно требует отставки Сырского.

– Это митинг моей мечты, – говорит она "Телеграфу" и добавляет, что прямо на акции на нее уже успела напасть "какая-то группа людей".

Марьяна Безуглая на митинге. Фото: Телеграф

На площади также военный и поэт Павел Вышебаба.

– Волей судьбы и голосования народа Украины, у нас образовался персоналистский режим, где парламент почти не играет роли, а правительство фактически управляется одним человеком. Нам, обществу и военным, даже перестали объяснять назначения и отставки. Я не понимаю этого решения. Подозреваю, что отставка Федорова может быть связана с его политическими амбициями. По моему мнению, он демонстрировал результат, способный существенно повлиять на ход войны. Хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась. Или хотя бы, чтобы нам объяснили, почему его уволили, – говорит Вышебаба "Телеграфу".

Среди людей – ветеран Дмитрий. Он стоит на протезе.

– Для меня это непонятное увольнение. Реформы, которых ждали военные, могут просто остановиться. Я демобилизовался потому, что стал ветераном на протезе. Других перспектив уволиться не имел. Контракты продлевают в одностороннем порядке. А депутаты? Их 450, они получают зарплату, но сейчас, когда нужно было принять решение по новому министру обороны, просто ушли на каникулы. Так зачем они? – комментирует изданию ветеран.

Именно парламент в этот вечер становится еще одной мишенью протеста. Возмущение депутатскими каникулами звучит почти также часто, как требования объяснить отставку Федорова.

Две площади

Около полуночи площадь постепенно начинает пустеть, хотя протестующих еще остается много. Люди расходятся небольшими группами. Кто-то складывает картонки под мышку, кто-то еще фотографируется, кто-то продолжает спорить по дороге к метро.

Парадоксально, но отставка, которая должна была поставить точку в истории Михаила Федорова как министра, похоже, открыла для него новые политические возможности. За несколько дней стараниями президента он получил такой рейтинговый буст, который вряд ли можно было получить в должности главы Минобороны. Другой вопрос – как он им воспользуется в будущем.

Но, покидая площадь Франко, создавалось впечатление, что большинство людей пришло сюда не столько за Федорова, (а скорее вообще не за него) сколько за собственную надежду на завершение войны. Жаль только, что окончательное решение об этом принимается не на площади Франко, а на Красной площади.