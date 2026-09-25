Данило Гетманцев обурився швидкому відродженню "сірих" схем ухилення від податків

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Одна з відомих українських мереж продовжує використовувати "сірі" схеми ухилення від сплати податків, попри те, що питання очищення вітчизняного бізнесу від подібної "оптимізації" сьогодні має критичне значення для економіки. Через це державний бюджет щорічно втрачає мільярди гривень на обороноздатність, зарплати військовим та соціальні потреби, а постійні вимоги припинити таку діяльність далеко не завжди дають позитивний результат.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Данило Гетманцев, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Щобільше, політик підтвердив свої слова наочним прикладом.

"Святкуємо рік з моменту мого першого звернення до БЕБ щодо простого та зрозумілого кейсу подрібнення на тисячі ФОПів мережі Маркетопт.

Потім, через півроку, були гучні обшуки, згодом – заява компанії про припинення злочину, а ще через деякий час – вже заяви БЕБ, що вже ось-ось і мережа почне сплачувати ПДВ. Зробили контрольні закупівлі.

І вуаля – мережа як працювала на ФОПах, ухиляючись від ПДВ, так і працює…", — пише Гетманцев.

За його словами, навіть після розкриття схеми, вжитих відповідними органами заходів, гучного скандалу, заяв та обіцянок, мережа знову взялася за старе, лише залучила до дроблення нових ФОПів. Різниця зараз лише у тому, що у чеках замість звичних назв магазину тепер друкують "Магазин 466", "Магазин 121Б" тощо.

"Це власне те, про що я постійно говорю, вимагаючи від оновленого Бюро економічної безпеки не лише гасел і фото, а конкретних результатів", — наголошує голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, доволі масштабні окремі бізнеси та роздрібні мережі роками використовували "сірі" схеми дроблення для зменшення податкових платежів. Були навіть випадки, коли кожна каса магазину працювала на окремому ФОПі, чи навіть одна й та каса протягом робочого дня кілька разів міняла "власника". Така лазівка збагачує окремих власників не дуже відповідальних бізнесів, але жорстко грає проти інших учасників ринку, завдає чималої шкоди економіці країни та українському населенню.