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Телефон забрали в ТЦК: что на самом деле разрешает закон и как вернуть свою вещь

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Может ли ТЦК забрать телефон? Новость обновлена 12 октября 2026, 16:43
Может ли ТЦК забрать телефон?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Доступ к содержанию телефона является серьезным вмешательством в частную жизнь

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Забирать телефон у человека в помещении ТЦК закон не разрешает, говорят юристы. Какие основания у ТЦК, чтобы изымать телефоны и личные вещи, и что делать, если телефон забрали, "Телеграф" выяснял у адвокатов.

"Режимный объект" не дает права: что ТЦК не может делать с вашими вещами

ТЦК выполняют функции в области военного учета и мобилизации. Их полномочия описаны в законах о воинской обязанности и мобилизации, положении о ТЦК (постановление правительства №154) и порядке призыва (постановление №560). Об этом рассказал Геннадий Капралов в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Ни один из этих документов не дает центру права отбирать вещи человека только потому, что он вошел в помещение", — отмечает адвокат.

Он ссылается на статью 19 Конституции : никто не обязан делать то, чего не предусматривает закон. Права собственности, частной жизни и тайны переписки защищают статьи 31, 32 и 41. Вмешаться в них можно только на основании закона, с легитимной целью и пропорционально. В деле Saber v. Norway (2020) Европейский суд по правам человека признал, что доступ к телефону является серьезным вмешательством в частную жизнь.

О самом телефоне в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснила адвокат по военным вопросам ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Греческих. "Законных оснований для принудительного изъятия мобильных телефонов или личных вещей у гражданских лиц работниками ТЦК и СП нет", — говорит адвокат.

Осматривать человека и его вещи закон поручает только органам, названным в статье 264 КУоАП: полиции, СБУ, Военной службе правопорядка и пограничникам. ТЦК среди них нет. Ссылка на "режимный объект" или внутренние инструкции закон не заменяют. Другое дело, когда человека уже причислили к воинской части. Там порядок использования телефонов определяет командир, в том числе время и места хранения (статья 143 Устава внутренней службы ВСУ).

Адвокат, кандидат юридических наук, партнер АБ "Щенникова и партнеры" Елена Андреева в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" обратила внимание, что работники ТЦК являются военнослужащими, а не стражами порядка. Обыск, личный досмотр, досмотр вещей или изъятие имущества гражданских в их полномочия не входят.

"Единственное, что могут сделать в ТЦК, – запретить пользоваться телефоном в определенных местах помещения, но не изымать его", – объясняет она.

Телефон не орудие: что не могут изымать даже полицейские

По статье 265 КУоАП изъять можно только орудие или непосредственный предмет правонарушения. По делам о нарушении правил военного учета телефон не относится ни к первому, ни ко второму, объясняет Елизавета Греческих. Так что оснований забирать его нет ни у ТЦК, ни у полиции.

Капралов добавляет, что фраза "в случаях прямо предусмотренных законами" в той же статье полномочий ТЦК не создает. Для этого нужна прямая норма закона, а таковой нет.

Уголовная процедура тоже имеет условия. По словам Елены Андреевой, по УПК вещи забирают, если есть основания считать их орудием преступления или полученным преступным путем. К примеру, на телефон сняли запрещенный объект. Эксперты описывают законное изъятие так:

  1. Дело забирает уполномоченный орган, например, полиция.
  2. Составляют протокол, а его копию вручают владельцу.
  3. Вещи осматриваются в присутствии владельца. В неотложных случаях требуются двое понятых.
  4. Личный осмотр проводит человек того же пола, что и осматриваемый в присутствии двух понятых того же пола.
  5. В протоколе указывается серийный номер телефона.
  6. Изъятие фиксируют на видео или с участием двух понятых.
  7. Вещь хранят до рассмотрения дела, а затем возвращают владельцу.

Поэтому "сдать телефон в сейф" без протокола и без согласия человека означает незаконно ограничить право собственности, отмечает Греческих.

Андреева обращает внимание и на гражданское право. По статье 321 Гражданского кодекса право частной собственности нерушимо. По ее мнению, принудительное изъятие телефона у человека, доставленного в ТЦК, можно расценивать даже как грабеж по статье 186 УК.

ТЦК не имеет права забирать телефон
ТЦК не имеет права забирать телефон. Фото: Сгенерированы ИИ

Телефон уже забрали: что делать до выхода, а что после

Капралов советует действовать так:

  • Спросить, на каком основании забирают телефон. Если это правило допуска к помещению, перед тем как отдать аппарат, позвоните контактному лицу и сообщить, где вы.
  • Военно-учетный документ и удостоверение личности показать из собственных рук. Передавать пароль или биометрический доступ не обязательно. Электронный документ отображается на экране, не выпуская телефон из рук.
  • Если телефон забирают силой, физически не сопротивляться. Вслух заявить о несогласии, запомнить время, фамилии и свидетелей.
  • Требовать протокол и записать в нем, что вещь изъята против воли.

Добровольная передача доступа к телефону, по словам адвоката, заметно усложняет дальнейшее обжалование.

Елизавета Греческих советует требовать протокол и устно, и в письменном виде, попросить показать служебные удостоверения и разрешить позвонить по телефону. Фамилии и звание работников лучше запомнить.

После выхода Капралов советует:

  1. В тот же день записать хронологию: время, фамилии, свидетелей.
  2. Письменно потребовать сохранения видеозаписей, которые по пунктам 40 и 52 Порядка №560 ведутся при вручении повестки и проверки документов.
  3. Подать заявление об уголовном правонарушении и требовании вернуть имущество (статья 265 КУоАП, статья 169 УПК, а при отсутствии законного изъятия статья 387 Гражданского кодекса).

Подготовиться, говорят юристы, лучше заранее. Греческих советует заключить договор с адвокатом, записать важные номера на бумаге и договориться с родными о времени, когда вы должны выйти на связь. Если вы не вышли, родные начинают действовать. Капралов добавляет, что документы об отсрочке или состоянии здоровья следует брать в подлиннике, а копии оставлять дома.

"Человек без телефона защитить себя почти не может, поэтому главная роль здесь у родных и адвоката", — говорит Елизавета Греческих.

Напомним, мужчинам, которые возвращаются в Украину после нескольких лет за границей, следует учитывать правила военного учета и проверить, актуальны ли их данные.

Теги:
#Закон #Адвокаты #Телефон #Изъятие #ТЦК #Елизавета Грецких #Елена Андреева #Геннадий Капралов