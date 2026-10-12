Телефон забрали в ТЦК: что на самом деле разрешает закон и как вернуть свою вещь

Доступ к содержанию телефона является серьезным вмешательством в частную жизнь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Забирать телефон у человека в помещении ТЦК закон не разрешает, говорят юристы. Какие основания у ТЦК, чтобы изымать телефоны и личные вещи, и что делать, если телефон забрали, "Телеграф" выяснял у адвокатов.

"Режимный объект" не дает права: что ТЦК не может делать с вашими вещами

ТЦК выполняют функции в области военного учета и мобилизации. Их полномочия описаны в законах о воинской обязанности и мобилизации, положении о ТЦК (постановление правительства №154) и порядке призыва (постановление №560). Об этом рассказал Геннадий Капралов в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Ни один из этих документов не дает центру права отбирать вещи человека только потому, что он вошел в помещение", — отмечает адвокат.

Он ссылается на статью 19 Конституции : никто не обязан делать то, чего не предусматривает закон. Права собственности, частной жизни и тайны переписки защищают статьи 31, 32 и 41. Вмешаться в них можно только на основании закона, с легитимной целью и пропорционально. В деле Saber v. Norway (2020) Европейский суд по правам человека признал, что доступ к телефону является серьезным вмешательством в частную жизнь.

О самом телефоне в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснила адвокат по военным вопросам ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Греческих. "Законных оснований для принудительного изъятия мобильных телефонов или личных вещей у гражданских лиц работниками ТЦК и СП нет", — говорит адвокат.

Осматривать человека и его вещи закон поручает только органам, названным в статье 264 КУоАП: полиции, СБУ, Военной службе правопорядка и пограничникам. ТЦК среди них нет. Ссылка на "режимный объект" или внутренние инструкции закон не заменяют. Другое дело, когда человека уже причислили к воинской части. Там порядок использования телефонов определяет командир, в том числе время и места хранения (статья 143 Устава внутренней службы ВСУ).

Адвокат, кандидат юридических наук, партнер АБ "Щенникова и партнеры" Елена Андреева в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" обратила внимание, что работники ТЦК являются военнослужащими, а не стражами порядка. Обыск, личный досмотр, досмотр вещей или изъятие имущества гражданских в их полномочия не входят.

"Единственное, что могут сделать в ТЦК, – запретить пользоваться телефоном в определенных местах помещения, но не изымать его", – объясняет она.

Телефон не орудие: что не могут изымать даже полицейские

По статье 265 КУоАП изъять можно только орудие или непосредственный предмет правонарушения. По делам о нарушении правил военного учета телефон не относится ни к первому, ни ко второму, объясняет Елизавета Греческих. Так что оснований забирать его нет ни у ТЦК, ни у полиции.

Капралов добавляет, что фраза "в случаях прямо предусмотренных законами" в той же статье полномочий ТЦК не создает. Для этого нужна прямая норма закона, а таковой нет.

Уголовная процедура тоже имеет условия. По словам Елены Андреевой, по УПК вещи забирают, если есть основания считать их орудием преступления или полученным преступным путем. К примеру, на телефон сняли запрещенный объект. Эксперты описывают законное изъятие так:

Дело забирает уполномоченный орган, например, полиция. Составляют протокол, а его копию вручают владельцу. Вещи осматриваются в присутствии владельца. В неотложных случаях требуются двое понятых. Личный осмотр проводит человек того же пола, что и осматриваемый в присутствии двух понятых того же пола. В протоколе указывается серийный номер телефона. Изъятие фиксируют на видео или с участием двух понятых. Вещь хранят до рассмотрения дела, а затем возвращают владельцу.

Поэтому "сдать телефон в сейф" без протокола и без согласия человека означает незаконно ограничить право собственности, отмечает Греческих.

Андреева обращает внимание и на гражданское право. По статье 321 Гражданского кодекса право частной собственности нерушимо. По ее мнению, принудительное изъятие телефона у человека, доставленного в ТЦК, можно расценивать даже как грабеж по статье 186 УК.

ТЦК не имеет права забирать телефон. Фото: Сгенерированы ИИ

Телефон уже забрали: что делать до выхода, а что после

Капралов советует действовать так:

Спросить, на каком основании забирают телефон. Если это правило допуска к помещению, перед тем как отдать аппарат, позвоните контактному лицу и сообщить, где вы.

забирают телефон. Если это правило допуска к помещению, перед тем как отдать аппарат, позвоните контактному лицу и сообщить, где вы. Военно-учетный документ и удостоверение личности показать из собственных рук. Передавать пароль или биометрический доступ не обязательно. Электронный документ отображается на экране, не выпуская телефон из рук.

не обязательно. Электронный документ отображается на экране, не выпуская телефон из рук. Если телефон забирают силой, физически не сопротивляться. Вслух заявить о несогласии, запомнить время, фамилии и свидетелей.

Требовать протокол и записать в нем, что вещь изъята против воли.

Добровольная передача доступа к телефону, по словам адвоката, заметно усложняет дальнейшее обжалование.

Елизавета Греческих советует требовать протокол и устно, и в письменном виде, попросить показать служебные удостоверения и разрешить позвонить по телефону. Фамилии и звание работников лучше запомнить.

После выхода Капралов советует:

В тот же день записать хронологию: время, фамилии, свидетелей. Письменно потребовать сохранения видеозаписей, которые по пунктам 40 и 52 Порядка №560 ведутся при вручении повестки и проверки документов. Подать заявление об уголовном правонарушении и требовании вернуть имущество (статья 265 КУоАП, статья 169 УПК, а при отсутствии законного изъятия статья 387 Гражданского кодекса).

Подготовиться, говорят юристы, лучше заранее. Греческих советует заключить договор с адвокатом, записать важные номера на бумаге и договориться с родными о времени, когда вы должны выйти на связь. Если вы не вышли, родные начинают действовать. Капралов добавляет, что документы об отсрочке или состоянии здоровья следует брать в подлиннике, а копии оставлять дома.

"Человек без телефона защитить себя почти не может, поэтому главная роль здесь у родных и адвоката", — говорит Елизавета Греческих.

Напомним, мужчинам, которые возвращаются в Украину после нескольких лет за границей, следует учитывать правила военного учета и проверить, актуальны ли их данные.