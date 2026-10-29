Где в Украине ударят морозы до −11 °C в начале ноября (карты)

После 5 ноября ночью возможны минусовые температуры

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Ожидать сильных морозов в Украине в начале ноября не стоит. Последний месяц осени принесет похолодание, но не до −17 °C.

"Телеграф" разобрался, каких температур ожидать и где в Украине температура действительно может опуститься ниже -10°C.

Где прогнозируют −17 °C

Польский метеосайт спрогнозировал резкое похолодание примерно с 6 по 12 ноября. По этому сценарию в некоторых районах Польши ночью и утром температура может опуститься до −17 °C. Но, несмотря на продвижение холодной волны и в сторону Украины, ожидать таких морозов не стоит.

Пик похолодания в Украине в первой декаде ноября придется на 5-6 число. Европейская карта ECMWF на 00:00 UTC 6 ноября показывает холодный воздух над значительной частью Центральной и Восточной Европы. Украина также попадает в зону похолодания. Холоднее всего будет в высокогорье.

В начале ноября холодный воздух охватит часть Центральной и Восточной Европы

Какие температуры прогнозируют для Украины

На карте GFS на 02:00 4 ноября по украинскому времени в большинстве отмеченных городов температура воздуха (на высоте 2 метров) будет плюсовой. В Киеве прогнозируют +4,5 °C, во Львове – +2,5 °C, в Харькове – +6,6 °C, в Одессе – +11,2 °C. Среди украинских городов прохладнее всего будет в Ивано-Франковске – +0,4 °C. Отметка минимума -3,6 °C расположена в Карпатах и на границе с Румынией.

На 4 ноября прогноз для большинства отмеченных украинских городов остается плюсовым

В следующую ночь, в 02:00 5 ноября, модель прогнозирует +3,1 °C в Киеве, +1,7 °C в Чернигове и Харькове, +3 °C в Днепре и +5,3 °C во Львове.

В ночь на 5 ноября модель показывает плюсовые температуры в украинских городах

Прогноз погоды для Киева показывает, что температура будет постепенно снижаться. Если 30–31 октября днем ожидается +9 °C, то 5–8 ноября дневной максимум составит +5 °C. Ночью температура за этот период снизится с +7 до +1 °C.

В Киеве к 8 ноября ожидаемая ночная температура снизится до +1 °C

Настоящий мороз ожидается высоко в горах. Например, на самой высокой точке Украины – Говерле, 1–2 ноября днем ожидается около −3 °C, а ночью – −6 °C. На 5–7 ноября ночные минимумы прогнозируются на уровне −11 °C, дневные максимумы – от −6 до −5 °C.

На Говерле в начале ноября прогнозируют ночные морозы до −11 °C

Что говорит метеоролог о погоде в начале ноября

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что в начале ноября с севера придет холодный воздух, а ночью температура будет опускаться до нуля. После 5 ноября он ожидает небольшие морозы в пределах −1…−6 °C. Днем также станет холоднее – +2…+7 °C. По прогнозу Кибальчича, возможен небольшой дождь.

Как сообщал "Телеграф", в середине ноября в Украине ожидаются циклоны. В южных, центральных и юго-восточных регионах дождей может быть на 20–40% больше нормы, хотя в конце месяца осадков может стать меньше.