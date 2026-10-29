Де в Україні вдарять морози до −11 °C на початку листопада (карти)

Після 5 листопада вночі можливі мінусові температури

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Очікувати серйозних морозів в Україні на початку листопада не варто. Останній місяць осені принесе похолодання, але не до −17 °C.

"Телеграф" розібрався, яких температур очікувати і де в Україні температура реально може спуститись нижче за -10°C.

Де прогнозують −17 °C

Польський метеосайт спрогнозував різке похолодання приблизно з 6 до 12 листопада. За цим сценарієм у деяких районах Польщі вночі та вранці температура може опуститись до −17 °C. Та попри просування холодної хвилі і в бік України, очікувати аж таких морозів не варто.

Пік похолодання в Україні в першій декаді листопада припаде на 5-6 число. Європейська карта ECMWF на 00:00 UTC 6 листопада показує холодне повітря над значною частиною Центральної та Східної Європи. Україна також потрапляє в зону похолодання. Найхолодніше буде у високогір'ї.

На початку листопада холодне повітря охопить частину Центральної та Східної Європи

Які температури прогнозують для України

На карті GFS на 02:00 4 листопада за українським часом у більшості позначених міст температура повітря (на висоті 2 метрів) буде плюсовою. У Києві прогнозують +4,5 °C, у Львові – +2,5 °C, у Харкові – +6,6 °C, в Одесі – +11,2 °C. Серед українських міст найпрохолодніше буде в Івано-Франківську – +0,4 °C. Позначка мінімуму -3,6 °C розташована в Карпатах та на кордоні з Румунією.

На 4 листопада прогноз для більшості позначених українських міст залишається плюсовим

Наступної ночі, о 02:00 5 листопада, модель прогнозує +3,1 °C у Києві, +1,7 °C у Чернігові та Харкові, +3 °C у Дніпрі й +5,3 °C у Львові.

У ніч на 5 листопада модель показує плюсові температури в українських містах

Прогноз погоди для Києва показує, що температура поступово знижуватиметься. Якщо 30–31 жовтня вдень очікують +9 °C, то 5–8 листопада денний максимум становитиме +5 °C. Уночі температура за цей період знизиться з +7 до +1 °C.

У Києві до 8 листопада очікувана нічна температура знизиться до +1 °C

Справжній мороз очікується високо в горах. Наприклад на найвищій точці України — Говерлі, 1–2 листопада вдень очікують близько −3 °C, а вночі – −6 °C. На 5–7 листопада нічні мінімуми прогнозують на рівні −11 °C, денні максимуми – від −6 до −5 °C.

На Говерлі на початку листопада прогнозують нічні морози до −11 °C

Що каже метеоролог про погоду на початку листопада

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що на початку листопада з півночі прийде холодне повітря, а вночі температура опускатиметься до нуля. Після 5 листопада він очікує невеликі морози в межах −1…−6 °C. Вдень також стане холодніше - +2…+7 °C. За прогнозом Кібальчича, можливий невеликий дощ.

Як повідомляв "Телеграф", в середині листопада в Україні очікуються циклони. У південних, центральних і південно-східних регіонах дощів може бути на 20–40% більше за норму, хоча наприкінці місяця опадів може поменшати.