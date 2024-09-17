В Запорожской области гремят взрывы: что известно (обновлено)

О пострадавших ничего не сообщается

Вечером во вторник, 17 сентяюря, в Запорожской области прогремел ряд взрывов. По предварительным данным регион обстреляли КАБами.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Тревога была объявлена по всему региону из-за активности вражеской тактической авиации.

На данный момент известно, что целая серия взрывов прогремела в Запорожской области. Враг атакует регион КАБами.

Сейчас информация о пострадавших или разрушениях — отсутствует. Людей призывают находиться в укрытиях, а также позаботиться о собственной безопасности.

22.17 — еще серия взрывов прогремела в области.

21.41 — в Воздушных силах ВСУ сообщили, что продолжается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и Запорожской области. Враг применяет авиационные средства поражения.

21.27 — в области прогремели взрывы.

21.08 — объявлена тревога по Запорожской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером 2 сентября Россия обстреляла город Запорожье. В результате атаки погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик. Еще два человека получили ранения, в частности девочка 12 лет.