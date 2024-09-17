У Запорізькій області лунають вибухи: що відомо (оновлено)

Про постраждалих нічого не повідомляється

Увечері у вівторок, 17 вересня, в Запорізькій області пролунала низка вибухів. За попередніми даними, регіон обстріляли КАБами.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Тривогу було оголошено по всьому регіону через активність ворожої тактичної авіації.

Наразі відомо, що вибухи пролунали в Запорізькій області. Ворог атакує регіон КАБами.

Наразі інформація про постраждалих чи руйнування — відсутня. Людей закликають перебувати в укриттях, а також подбати про власну безпеку.

21.41 — у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що продовжується активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та Запорізькій області. Ворог застосовує авіаційні засоби ураження.

21.27 – в області прогриміли вибухи.

21.08 – оголошено тривогу по Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері 2 вересня Росія обстріляла місто Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули двоє людей, зокрема 8-річний хлопчик. Ще двоє людей дістали поранення, зокрема дівчинка 12 років.