50-летняя экс-жена Кличко поразила честными фото без косметики
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Егорова предстала перед фанатами без капли декоративной косметики
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – недавно отпраздновавшая свое 50-летие, показала, как выглядит без косметики. Знаменитость призвала подписчиков не бояться быть собой.
Кадрами Егорова поделилась на своей странице в Instagram, знаменитость сделала селфи после того, как приняла душ. 50-летняя Наталья позировала перед камерой в полотенце.
Егорова уточнила, что на фотографии она не имеет ни капли декоративной косметики, а само фото не отфотошоплено и без фильтров. Наталья пожелала фанатам не бояться быть настоящими.
"Жизнь без маски" — это привилегия и величайшее счастье! Не бойся быть собой!» – написала она.
Напомним, что брак Натальи Егоровой и Виталия Кличко распался в августе 2022 года. Пара была вместе в течение 25 лет.
Ранее "Телеграф" писал, что Наталья Егорова вспомнила о свободном детстве в Украине. Женщина обнародовала архивные фотографии.