50-річна ексдружина Кличка вразила чесними фото без косметики

Єгорова постала пере фанатами без жодної краплі декоративної косметики

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя, показала, який вигляд має без косметики. Знаменитість закликала підписників не ботися бути собою.

Світлинами Єгорова поділилася на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість зробила селфі після того, як прийняла душ. 50-річна Наталія позувала перед камерою в рушнику.

Наталія Єгорова - без мейку і прикрас

Єгорова уточнила, що на світлині вона не має жодної краплі декоративної косметики, а саме фото не відфотошоплене та без фільтрів. Наталія побажала фанатам не боятися бути справжніми.

"Життя без маски" — це привілей і найбільше щастя! Не бійся бути собою!" – написала вона.

Нагадаємо, що шлюб Наталії Єгорової та Віталія Кличка розпався в серпні 2022 року. Пара була разом протягом 25 років.

Раніше "Телеграф" писав, що Наталія Єгорова згадала про вільне дитинство в Україні. Жінка оприлюднила архівні світлини.