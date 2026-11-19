Миллионы людей рискуют оказаться перед выбором — отключение газа или взятка контролеру

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Компания "Газсети" (по-укр. "Газмережі"), которая входит в группу "Нафтогаз" и отвечает за распределение газа миллионам украинцев, признала десятки нарушений в работе своих сотрудников. По результатам внутренних проверок 29 работников привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четырех уволили.

При этом компания до сих пор не может назвать, скольким украинцам доначислили более 100 тыс. грн за якобы неучтенный газ. Более того, централизованные аудиторские проверки обоснованности таких доначислений по состоянию на 6 ноября вообще не проводились.

Об этом говорится в официальном ответе ООО "Газораспределительные сети Украины" на запрос "Телеграфа". Редакция получила его после публикации расследования о возможных коррупционных схемах во время проверок газового оборудования, когда потребителям, по версии правоохранителей, предлагали заплатить взятку вместо получения огромных доначислений или отключения газа. О новых случаях и недостатках в системе контроля читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

"Газсети" провели 53 предварительных анализа информации по жалобам потребителей. В 28 случаях (53%) нарушения или недостатки подтвердились. Компания применила дисциплинарные взыскания к 29 работникам и уволила еще 4 человек. В то же время руководство не уточнило, касались ли эти увольнения именно вымогательства взяток.

Компания до сих пор не может назвать количество бытовых потребителей, которым выставили счета более чем на 100 тыс. грн за якобы неучтенный газ, несмотря на зафиксированные правоохранителями случаи, когда угроза таких штрафов использовалась как инструмент для вымогательства взяток.

"Газсети" еще не провели ни одной централизованной аудиторской проверки законности начисления многотысячных штрафов – первые результаты внутреннего аудита ожидаются лишь в конце декабря 2026-го или начале января 2027 года.

или начале января 2027 года. Несмотря на то, что компания провела техобслуживание почти в 79 тысячах многоэтажек, она отрицала, что проверка внутренней планировки квартир (в том числе квартир-студий, где отключали газ) входит в это обслуживание, однако не объяснила, по какой именно процедуре происходят такие отключения и сколько их было.

она отрицала, что проверка внутренней планировки квартир (в том числе квартир-студий, где отключали газ) входит в это обслуживание, однако не объяснила, по какой именно процедуре происходят такие отключения и сколько их было. Несмотря на масштабное влияние на миллионы потребителей, "Газсети" не предоставили информацию об отстранении или проверке фигурантов уголовных производств о вымогательстве денег.

Десятки нарушений и четыре увольнения: что признали "Газсети"

В предыдущем материале "Телеграф" рассказывал о случаях, когда работники газораспределительных предприятий, по версии следствия, требовали от потребителей от 12 тыс. грн до трех тысяч долларов. Деньги якобы предлагали передавать за отсутствие претензий к счетчикам, во избежание доначислений или за ускорение подключения газового оборудования.

Редакция обратилась в "Газсети", чтобы выяснить, как компания контролирует своих работников и проводит ли внутренние расследования.

И вот что выяснилось. В течение 2025 года и десяти месяцев 2026-го в компании провели:

2 служебные проверки, по результатам которых подтвердили отдельные нарушения;

53 предварительных анализа информации по жалобам потребителей, в 28 из которых подтвердили нарушения или недостатки;

к 29 работникам применили дисциплинарные меры;

4 работников уволили;

еще 19 работников предупредили о недопустимости подобных нарушений.

Таким образом, нарушения или недостатки подтвердились в 53% случаев, рассматриваемых в рамках предварительных анализов информации. И это данные самих "Газсетей".

Правда, здесь есть важный нюанс. В компании объяснили, что большинство жалоб касалось несвоевременного выполнения работ, невыполнения договорных обязательств и качества услуг. Лишь отдельные обращения содержали сообщения о возможных коррупционных проявлениях.

Сколько именно было таких сообщений, сколько из них подтвердилось и увольняли ли работников именно из-за вымогательства взяток – в ответе не указано.

Ответ "Газсетей" на запрос "Телеграфа"

"Результаты внутреннего разбирательства касаются соблюдения работниками трудовых обязанностей и внутренних требований и не являются уголовно-правовой квалификацией их действий", — подчеркнула председатель правления "Газсетей" Людмила Киндер. Отметим, что Киндер возглавляет "Газсети" с августа 2026 года, до этого руководящую должность занимала Ольга Корниенко.

Сам факт дисциплинарного взыскания не означает, что работник требовал взятку. Однако указанные цифры свидетельствуют, что проблемы с соблюдением правил у компании действительно есть, а часть жалоб потребителей подтверждается.

"Газсети": проверки, нарушения и увольнения. Инфографика "Телеграфа"

Около 79 тысяч проверенных многоэтажек. Газовики придут к каждому

С 2024 года в многоквартирных домах проводится такое обслуживание, за которое жильцы платят отдельно. Именно поэтому у украинцев появилась так называемая третья платежка за газ.

Во время работ газовики могут обнаружить утечку и другие технические неисправности, из-за которых газоснабжение временно прекращают. Однако они также заходят и в квартиры – осматривают вентиляцию, смотрят на счетчик.

И если есть нарушения, газ отключат. К примеру, по правилам запрещено спать в комнате, где есть газовые приборы. В результате владельцы квартир-студий могут оказаться перед необходимостью дорогостоящей перепланировки, чтобы возобновить газоснабжение. И именно в таких ситуациях возникает риск коррупции: когда от решения конкретного работника зависит, останется ли квартира с газом, у потребителя возникает соблазн "договориться" на месте.

Как сообщили в "Газсетях", в 2025-2026 годах техническое обслуживание выполнили в 78 832 многоквартирных домах. Масштаб огромный. Речь идет о десятках тысяч многоэтажек, в которых проживают сотни тысяч, а потенциально и миллионы украинцев.

В предыдущем расследовании "Телеграф" рассказывал о случае в Киевской области, где после визита газовиков от газоснабжения отключили четыре квартиры со студийной планировкой. В то же время в других квартирах с подобной планировкой газ остался.

Поэтому редакция задала вопрос, сколько квартир в общей сложности отключили из-за подобных нарушений.

И тут ответ оказался неожиданным. В "Газсетях" объяснили, что проверка планировки квартир вообще не относится к предмету обязательного технического обслуживания внутридомовых систем.

"Газовые приборы внутри квартир, а также планировка помещений – не относятся к предмету такого технического обслуживания", – отметили в компании.

В то же время это не означает, что оператор газораспределительной сети вообще не может проверять оборудование внутри квартир или прекращать газоснабжение за нарушение. Для этого есть другие процедуры и основания.

Однако возникает вопрос: если при обязательном обслуживании домовых сетей проверка планировки квартир не предусмотрена, то в пределах какой именно процедуры жильцов отключают от газа из-за студийной планировки?

На этот вопрос компания фактически не ответила.

Так же в "Газсетях" не назвали количество квартир, где прекратили газоснабжение из-за нарушений, связанных с планировкой. Объяснили, что имеющиеся данные не содержат такой информации.

Сотни тысяч гривен доначислений: аудит только планируют

В первом расследовании "Телеграф" описал случай в Киевской области, где двое работников "Газсетей", по версии следствия, угрожали женщине доначислением в 500 тыс. грн из-за якобы неисправного счетчика.

Вместо этого ей предложили заплатить три тысячи долларов, чтобы избежать оформления нарушения и отключения газа.

В другом случае в Хмельницкой области, по материалам уголовного производства, женщине якобы предложили передать 12 тыс. грн вместо доначисления в 120 тыс. грн. То есть размер неправомерной выгоды составил 10% суммы, которой ей угрожали.

Именно огромные возможные доначисления могут становиться главным инструментом давления на потребителя. Ведь когда человеку сообщают, что он должен заплатить сотни тысяч гривен, предложение "решить вопрос" за значительно меньшую сумму может показаться выходом из ситуации.

Поэтому "Телеграф" спросил у компании, сколько случаев доначислений на сумму свыше 100 тыс. грн было зафиксировано в 2025-2026 годах.

Оказалось, что предоставить такие данные компания не может.

"Сейчас Общество не может предоставить обобщенные количественные данные о случаях доначислений бытовым потребителям на сумму свыше 100 000 грн в 2025-2026 годах", – пояснила Киндер.

Но еще более интересная ситуация с проверками обоснованности этих сумм. Как выяснилось, по состоянию на 6 ноября 2026 года централизованные аудиторские проверки филиалов по этому вопросу не проводились.

Первую такую проверку планировали начать примерно в середине ноября. А первые результаты ожидают в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го.

То есть на момент ответа компания не только не могла сообщить количество крупных доначислений, но еще и не провела централизованного аудита их обоснованности.

При этом внутренние рискориентированные планы аудита на 2026 и 2027 годы уже предусматривают проверку финансово-хозяйственной деятельности филиалов, в частности, оценку обоснованности доначислений.

Понятно, что отсутствие централизованного аудита не означает автоматически, что все доначисления незаконные или что у компании нет других механизмов их проверки. Однако при таких масштабах деятельности это оставляет существенный вопрос относительно качества контроля.

Ведь если потребителю выставляют счет на несколько тысяч гривен, должен существовать понятный и независимый от конкретного работника механизм проверки правильности такого решения.

В "Газсетях" не уточнили, проводили ли внутренние проверки по приведенным редакцией уголовным производствам, отстраняли ли фигурантов от работы и какие решения принимали по результатам рассмотрения таких случаев.

Почему это важно для миллионов украинцев

После начала полномасштабной войны газовый рынок Украины существенно изменился. Около 12,5 млн бытовых потребителей получают газ от поставщика группы "Нафтогаз", а "Газсети" стали одним из ключевых операторов газораспределительной инфраструктуры.

Речь идет не просто о коммунальной услуге. От работы газораспределительной компании зависит возможность отапливать жилье, готовить еду и пользоваться газовым оборудованием.

Безопасность газоснабжения, безусловно, должна быть приоритетом. Если есть утечка газа или другая реальная опасность, оператор обязан принять необходимые меры, даже если для этого придется временно прекратить подачу газа.

Однако безопасность не должна стать поводом для необоснованного давления на потребителя.

Ответ "Газсетей" подтвердил, что нарушения в работе работников компании действительно выявляют, причем в отдельных случаях это влечет за собой даже увольнение. В то же время из него следует, что компания пока не предоставила обобщенные данные о больших доначислениях, централизованный аудит их обоснованности по состоянию на 6 ноября еще не проводила, а положение о системе внутреннего контроля только разрабатывала.

И все это происходит на фоне уголовных производств относительно возможного вымогательства денег работниками газораспределительных предприятий.

"Телеграф" продолжит следить за результатами обещанного аудита. Ведь проверять нужно не только газовые счетчики украинцев, но и обоснованность решений тех, кто контролирует эти счетчики.