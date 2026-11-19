Для поддержки петиции нужно собрать 25 000 подписей

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Украинка предложила Кабинету министров сделать обязательной видео- и/или аудиозапись прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По ее мнению, это может делать и сам человек, и его уполномоченный представитель.

В петиции на сайте Кабмина Ганна Слипченко объяснила, что после формальных медосмотров военнообязанные с документально подтвержденными диагнозами после травм, ранений и длительного лечения получают заключения о пригодности, которые впоследствии оспаривают. По ее мнению, запись побудит врачей учитывать фактическое состояние здоровья и предоставленные документы, а также поможет

установить ход осмотра

защитить права сторон

подготовить и рассмотреть жалобу

Инициатива Ганны Слипченко имеет номер 41/011340-26еп

"Человек или его уполномоченный представитель имеет право самостоятельно вести аудио- и/или видеозапись прохождения ВЛК, а также фотографировать документы", – так автор петиции сформулировала предлагаемое изменение в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Отметим, петицию на сайте Кабмина может подать любой желающий, для ее рассмотрения нужно собрать не менее 25 000 подписей. Вместе с тем даже полное количество голосов не означает реализации инициативы.

Как проходит ВЛК и что учитывают врачи

ВЛК определяет пригодность к службе по состоянию здоровья на момент осмотра. Для оформления отсрочки или бронирования такой осмотр в большинстве случаев не требуется, хотя отдельные категории граждан могут получить направление в соответствии с требованиями законодательства.

Военнообязанного обязательно осматривают восемь врачей: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог и дерматолог. Осмотр также предусматривает анализы крови и мочи, рентген органов грудной клетки и ЭКГ. Каждый врач вносит в карточку осмотра жалобы человека, результаты обследования, диагноз и свое заключение.

Как обжалуют заключения и какие решения будут проверять

Постановление ВЛК можно обжаловать в комиссии высшего уровня или сразу обратиться в административный суд. Суд проверяет соблюдение процедуры, в частности, рассмотрела ли комиссия поданные медицинские документы.

На подачу жалобы в ВЛК высшего уровня отводили 30 дней с момента получения заключения. Сама жалоба автоматически не приостанавливала его действие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главнокомандующий ВСУ подписал приказ об усилении контроля за ВЛК при ТЦК и СП. В первую очередь будут проверять обоснованность заключений о людях, которых признали годными, а впоследствии обнаружили у них не связанные со службой заболевания, являющиеся основанием для непригодности.