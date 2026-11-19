Очевидцы говорят, что слышали четыре взрыва

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на 19 ноября в Крыму прогремели мощные взрывы. Известно, что под атаку попал мост, уже получивший значительные разрушения 17 ноября.

Как сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, мост временно перекрыт. Последствия атаки уточняются.

"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Мониторы писали, что ночью в Крыму раздались мощные взрывы. Отмечалось, что удар пришелся на железнодорожную часть моста. Официально эти детали пока не подтверждали. Однако еще 17 ноября Крымский мост потерпел сильные разрушения.

"Сообщают о как минимум 4 попаданиях по мосту. Предварительно, по железнодорожной части моста", — пишут мониторы.

Заметим, что Минтранспорт России сообщил об остановке движения поездов. После атаки 17 ноября — это был единственный курсировавший транспорт.

"В оккупированном Крыму на Крымском мосту остановлено движение поездов", — говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Добавим, что в преддверии атаки, 18 ноября, в сети появилось видео, как поезда ходят через крымский мост. Многие публиковали кадры из вагонов, отмечая, что еще "не все потеряно". Однако удар 19 ноября исправил ситуацию.

Что известно об атаках на мост

Крымский мост находится под ударами несколько дней. Первую атака была 16 ноября. Тогда спутниковые снимки показали повреждение дорожного полотна в нескольких местах и деформацию арки. В ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. В результате часть автомобильного пролета и арка обвалились в воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удары по Крымскому мосту могли сорвать планы президента России Владимира Путина и повлиять на ход переговоров.