Выясняем, кто контролирует расходование миллиардных бюджетов. Две истории с продолжением

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Положить муляжи взрывчатки на уже засеянное пшеницей поле или разыграть 40 тендеров на 260 миллионов гривен между фирмами, у которых общий штат и один IP-адрес. Такие эпизоды в 2026 году заинтересовали ГБР, Нацполицию и Антимонопольный комитет на рынке гуманитарного разминирования. Обе истории ведут к компаниям, которые сейчас контролирует или ранее контролировал бывший народный депутат Максим Ефимов.

Подробнее – в материале "Телеграфа".

Кейс №1. Компания, которую контролирует Ефимов: "Украинские сервисы разминирования" (UDS) и 129 миллионов в Харьковской области

В 2024 году, когда государство и европейские доноры в рамках программы Ukraine Facility направили миллиарды гривен на гуманитарное разминирование украинских агроземель, на этот рынок зашла бизнес-группа экс-нардепа из Краматорска Максима Ефимова. До сложения мандата в конце 2023 года он возглавлял депутатскую группу "Восстановление Украины", которая системно подстраховывала голосами монобольшинство, а медиа неоднократно описывали его тесный политический и бизнес-союз с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Главным активом экс-нардепа в этой области стало ООО "Украинские сервисы разминирования" (UDS). Компания была создана 8 сентября 2023 года. Сначала фирму контролировала мать политика Любовь Ефимова, однако с ноября 2025 года единственным конечным бенефициарным владельцем общества стал сам Ефимов. Среди учредителей — компания "ЮА Спешиал Гудз Трейдинг" (штат Флорида — совладельцы Максим Ефимов и его мать Любовь), которой принадлежит 72,5% уставного капитала UDS, давний бизнес-партнер экс-нардепа Евгений Гречин (2,5%) и две киевские фирмы — "Палитра Констракт" (15%) и "Тенто Бизнес Груп" (10%).

Учредители и владельцы ООО "Украинские сервисы разминирования". Данные YouControl

По данным YouControl, за 2024-2026 годы UDS получила государственных тендеров на общую сумму 377,1 млн грн. Львиную долю этих средств – от государственного учреждения "Центр гуманитарного разминирования" на очистку сельскохозяйственных земель, также компания работала по заказу АО "Укргаздобыча", местных советов и научных учреждений.

И именно в рамках сотрудничества с крупнейшим заказчиком ООО "Украинские сервисы разминирования" оказались в центре скандала. Речь идет о тендере на 129,11 млн грн, в рамках которого:

UDS работала на субподряде вместе с ООО "Трансимпекс Демайнинг" (основанная в 2023 году харьковчанином Максимом Слипченко, компания связана с инвестгруппой SigmaBleyzer братьев Льва и Майкла Блейзеров);

главным подрядчиком, то есть победителем торгов, тогда стало ООО "Гуманитарная безопасность" (созданная в 2024-м, принадлежит совладельцу бренда Nemiroff Якову Финкельштейну и гражданину США Алексу Даймонду);

локация разминирования — 1 721,47 га земель ГП "Агрогеофизика" возле села Волчий Яр.

Фрагмент судебного решения

Как сообщали в Офисе генпрокурора , внимание правоохранителей привлек факт, что на протяжении 2023-2025 годов на "заминированном" участке беспрепятственно работала сельхозтехника и убирали урожай. Следует заметить, что с точки зрения стандартов противоминной деятельности (серия ДСТУ 8820) сам факт обработки поля аграриями не гарантирует его безопасности: техника работает только в верхнем слое почвы, тогда как стандарт требует проверки на глубину не менее 15 см и официальной процедуры высвобождения земель.

Однако в этом кейсе вопросы следствия касаются не столько использования полей, сколько подлинности отчетов. Как следует из решения Печерского райсуда Киева (производство №12025000000002163), следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора предполагают, что должностные лица госорганов, подрядчиков и агрофирмы по предварительному сговору могли внести ложные данные об объемах работ.

В частности, по версии следствия, сотрудники подрядчика во время якобы проведения обследования в августе 2025 года фактически находились за пределами поля, а один из указанных в отчете местных информаторов на допросе заявил, что никогда там не был (номер второго оказался неактивным). Досудебное расследование продолжается, так что окончательные выводы должен сделать суд.

Кейс №2. Компания, отошедшая от Ефимова: "Украинское агентство разминирования" (УАР) и сговор на 260 миллионов

Вторая компания — ООО "Украинское агентство разминирования" (УАР) — формально уже не принадлежит экс-нардепу, однако прошла через его руки на этапе стремительного захода в государственные подряды. Фирму в феврале 2024 года создал экс-чиновник Николаевской службы автодорог Андрей Кристенко, а с июля по октябрь 2024 года ее официальными владельцами были Максим Ефимов и Евгений Гречин. В конце октября 2024-го компанию переписали на киевлянку Алину Занину (через ООО "Безопасный край"). Всего за время участия в публичных закупках УАР успела получить государственные подряды почти на 236 млн грн (235,8 млн грн).

Владельцы ООО "Украинское агентство разминирования"

В октябре 2026 года Антимонопольный комитет признал , что "Украинское агентство разминирования" и ООО "Международная служба разминирования" (на момент торгов принадлежала одесскому пластическому хирургу Климу Тер-Никогосяну, а осенью 2026-го была переписана на киевлянина Алексея Яковенко) совершили антиконкурентный сговор во время участия в 2025-2026 годах в 40 тендерах. Общая ожидаемая стоимость этих закупок составляла более 260 млн грн. Несмотря на присутствие на торгах других участников, эти две компании, по заключению АМКУ, не соревновались между собой по-настоящему, а действовали скоординированно и имитировали конкуренцию, что позволило им получить 13 подрядов на двоих на общую сумму 86,7 млн грн.

Антимонопольщики пришли к выводу, что компании лишь имитировали конкуренцию, а фактически работали как единый бизнес: 18 из 21 работника ООО "Международная служба разминирования" одновременно были трудоустроены в ООО "Украинское агентство разминирования", обе фирмы заходили на аукционы Prozorro с одного IP-адреса, имели общего представителя в ПриватБанке и органе сертификации.

Фрагмент ответа АМКУ относительно общих работников

Более того, тогдашний руководитель УАР регистрировал и оплачивал доменное имя для конкурента, оказывал ему возвратную финансовую помощь, а сами фирмы постоянно делили оборудование и нанимали друг друга на субподряд. За искажение результатов торгов АМКУ оштрафовал "Украинское агентство разминирования" на 3,11 млн грн, а "Международную службу разминирования" — на 1,12 млн грн. Как следует из текста решения АМКУ № 802-р (которое Комитет предоставил по запросу "Телеграфа"), во время заседания представитель "Украинского агентства разминирования" лично признал факт нарушения конкурентного законодательства. К тому же по состоянию на середину ноября 2026 года ни одна из оштрафованных фирм не обжаловала это решение в суде.

А еще до финального решения антимонопольщиков, в марте 2026 года, деятельностью фирм заинтересовалось Государственное бюро расследований. В рамках расследования следствие установило, что обе "конкурирующие" фирмы могли работать или управляться из одного частного дома на киевском Печерске (ул. Зверинецкая, 58). По крайней мере, именно там в марте 2026 года, как следует из судебных постановлений , правоохранители во время обысков изъяли их общие договоры, черновую бухгалтерию и печати.

Фрагмент судебного определения относительно общего адреса

Отдельный эпизод в материалах ГБР касается работ в Николаевской области осенью 2025 года, которые следователи называют имитацией разминирования. Как следует из судебных постановлений, в сентябре 2025-го заместитель гендиректора "Украинского агентства разминирования" якобы организовал в Баштанском районе "театр саперов": привлеченный специалист БФ "АТОМ" (который одновременно занимал должность инженера по качеству в "Международной службе разминирования"), по версии следствия, мог сфабриковать отчеты нетехнического обследования о заминировании 433,3 га полей, хотя те давно были засеяны пшеницей и подсолнечником.

Фрагмент судебного определения о возможной имитации работ

В материалах дела зафиксирована аудиозапись телефонного разговора от 29 сентября 2025 года, полученная в ходе негласных следственных действий. По данным правоохранителей, когда сапер сообщил, что поля в Баштанском районе уже обрабатываются фермерами и разминировать там нечего, он якобы получил прямое указание от сообщника самому придумать, какая существует угроза взрывоопасных предметов, и составить соответствующие отчеты нетехнического обследования. Следствие предполагает, что после этого обе фирмы забрали контракты на 49 млн грн, позже, чтобы получить средства с банковских эскроу-счетов, работники якобы раскладывали на чистых полях муляжи взрывчатки и устанавливали упреждающие флажки.

Дошло и до судебных претензий со стороны крупнейшего государственного заказчика. В октябре 2026 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу № 910/12250/26 по иску "Центра гуманитарного разминирования": госучреждение требует признать недействительным акт выполненных работ с фермерским хозяйством "Виол-Плюс" и взыскать с ООО "Украинское агентство разминирования" 14 млн грн по договору № 2025-52-Р.

В ответе на запрос "Телеграфа" в ЦГР объяснили, что пошли в суд после того, как получили информацию, что сотрудники ООО "Украинское агентство разминирования" в сговоре с аграриями подделали первичные документы, подтверждающие проведение гуманитарного разминирования.

Фрагмент ответа ЦГР о причинах обращения в суд

В целом из-за предполагаемой фальсификации документов госучреждение судится с ООО "Украинское агентство разминирования" и его партнером — "Международной службой разминирования" – на 31,5 млн грн по трем договорам.

Что ответили компании: позиция "Гуманитарной безопасности" и UDS

В ООО "Украинское агентство разминирования" и ООО "Международная служба разминирования" запросы "Телеграфа" проигнорировали. Вместо этого пространные официальные ответы предоставили исполнители харьковского контракта.

Директор ООО "Гуманитарная безопасность" Андрей Бондарец обвинил редакцию в "предвзятости" и назвал информацию о злоупотреблении "слухами":

По его словам, в уголовном производстве подозрений работникам не вручали – они проходят в производстве в качестве свидетелей и предоставили следствию документы о выполнении договора.

Критику работ на обработанной земле Бондарец назвал диванно-экспертным непониманием стандартов ДСТУ 8820 и IMAS, ведь наличие посевов не гарантирует отсутствия взрывчатки. Он заверил, что у фирмы есть координаты каждой зоны, фото- и видеофиксация действий специалистов, а за 2024–2026 годы она не получала никаких жалоб от заказчиков. В целом работы по разминированию проходят проверку 7–8 госорганов, поэтому нарушения вряд ли могут быть незамеченными, а финансирование контролируется государственными партнерами.

Кроме того, глава компании неожиданно встал на защиту фигурантов другого кейса, описанного в начале материала, и назвал заявления АМКУ о сговоре других операторов на 40 тендерах "PR-акциями". Ссылаясь на подсчеты профильной ассоциации УНАГР, он отметил, что из почти 200 торгов оштрафованные фирмы пересекались лишь в 17, и только в одном соревновались вдвоем.

Фрагмент ответа ООО "Гуманитарное разминирование"

Однако в АМКУ в ответ на запрос "Телеграфа" опровергли эти подсчеты. В решении Комитета пошагово расписаны все 40 процедур закупок в системе Prozorro (с реестрами предложений и ценовыми шагами), в которых одновременно участвовали ООО "Украинское агентство разминирования" и ООО "Международная служба разминирования" — то есть фирмы встречались на торгах более чем вдвое чаще, чем утверждают на рынке.

При этом в АМКУ отметили: наличие на аукционах других игроков не опровергает сговора, ведь для нарушения закона достаточно того, что двое участников совместно готовились к торгам и согласовывали свои предложения, искажая реальную конкуренцию.

Врио гендиректора субподрядчика ООО "Украинские сервисы разминирования" (UDS) Александр Романюк также отрицал нарушения и привел свои аргументы:

В UDS напомнили, что не являются стороной основного договора на 129,11 млн грн, а разминировали как субподрядчик только участок площадью 77,3341 га , где, согласно нормативке, обработка почвы также не доказывала ее безопасность.

, где, согласно нормативке, обработка почвы также не доказывала ее безопасность. По данным компании, в июле-августе 2025 года на объекте работали 90 саперов (13 групп) и 4 машины Bozena 5+. В UDS утверждают, что обнаружили взрывоопасные предметы и передали их ГСЧС, вели видеофиксацию с дронов и камер, а технику ночью охраняла полиция охраны (акты от 31.07 и 31.08.2025). Работы, по словам руководства, подтвердили 10 сертификатов Центра противоминной деятельности.

Фрагмент ответа ООО "Украинское агентство разминирования"

Реакция государства: ЦГР не имеет права выезжать в поле, Минэкономики отказало, а Кабмин переадресовал запрос

Чтобы выяснить, кто контролирует расходование миллиардных бюджетов, "Телеграф" обратился сразу в три государственные институции.

Директор Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Владимир Байда сообщил, что из 8 млрд грн, заложенных в бюджете на 2024–2026 годы по программе Ukraine Facility, правительство перераспределило 4,55 млрд грн на другие программы, а по состоянию на октябрь 2026 года фактически профинансировано 2,52 млрд грн (операторам выплатили 712,88 млн грн в 2025 году и 650 млн грн – в 2026-м).

В то же время в ЦГР официально признали критический пробел: учреждение не имеет юридического права проверять качество работ в поле. Работники Центра не осматривают участки перед подписанием актов, поскольку учреждение до сих пор не прошло аккредитацию в Национальном агентстве по аккредитации Украины. Инспектировать землю должен исключительно Центр противоминной деятельности Минобороны, в то время как ЦГР работает только с бумагами: получает бухгалтерские акты и сертификат, после чего открывает подрядчику доступ к деньгам на эскроу-счете. Служебные расследования в отношении своих чиновников, визировавших акты фигурантов уголовных дел, в ЦГР не проводили.

Фрагмент ответа Центра гуманитарного разминирования

Примечательно, что в запросе редакция просила предоставить информацию о проверках по договорам сразу трех компаний — "Украинского агентства разминирования", "Международной службы разминирования" и "Гуманитарной безопасности" (генподрядчика по харьковскому делу на 129 млн грн, где субподрядчиком было ООО "Украинские сервисы разминирования"). Однако в своем ответе госучреждение упомянуло лишь первые две фирмы, упуская из виду "Гуманитарную безопасность" — не фигурирует она и в перечне компаний, с которых ЦГР сейчас пытается взыскать средства через суд.

В Министерстве экономики и окружающей среды, которое является главным распорядителем средств программы, на прямые вопросы "Телеграфа" относительно внутренних аудитов сомнительных соглашений и контроля за подрядчиками ответили официальным отказом. Заместитель министра Игорь Безкаравайный, одновременно возглавляющий Наблюдательный совет ЦГР, сослался на то, что запрос редакции требует "предоставления объяснений, оценок и комментариев", а поскольку такая аналитика "не задокументирована как готовый продукт", она не является публичной информацией.

Таким образом, чиновник, непосредственно отвечающий за надзор за работой Центра, фактически отказался отчитываться перед обществом о контроле за расходованием миллиардных бюджетов. Чтобы лишить ведомство формальных поводов для отписки, редакция переформатировала запрос в обращение (в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан"), на которое в министерстве теперь обязаны отреагировать и дать пояснения по сути.

Редакция также обратилась в Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина, в сферу управления которого входит ЦГР, с вопросом, проводились ли внутренние аудиты закупок Центра и выявлялись ли нарушения со стороны подрядчиков. Однако в правительстве отвечать по сути не стали: заместитель госсекретаря Кабмина Иван Сопига сообщил, что Секретариат не является распорядителем запрашиваемой информации, и переадресовал запрос "Телеграфа" в Госаудитслужбу, Антимонопольний комитет и сам Центр гуманитарного разминирования.

Резюме и анонс продолжения

Первая часть расследования фиксирует парадоксальную конструкцию рынка гуманитарного разминирования. На нем одновременно работают компании с орбиты экс-нардепа Ефимова, в отношении которых силовики и АМКУ расследуют сговоры на 260 млн грн и списание 129 млн грн на уже засеянных полях. При этом государственная вертикаль контроля разорвана: распорядитель средств работает только с бумагами, Минэкономики отказывается комментировать аудиты, а Секретариат Кабмина перебрасывает вопросы журналистов на другие ведомства.

Однако бизнес-группа Ефимова – не единственные игроки, превратившие бюджетное разминирование в конвейер подрядов. Во второй части расследования "Телеграф" расскажет про: