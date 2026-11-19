Американский президент заявил, что надеется на позитивные результаты переговоров с главой Кремля

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин начали переговоры в Китае на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Перед началом переговоров Трамп осыпал комплиментами не только Путина, но и его окружение.

В частности, журналисты сообщают, что перед встречей с Путиным он похлопал по плечу пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и сказал ему: "Вы отлично справляетесь".

Трамп поприветствовал рукопожатием представителя делегации РФ

Что касается Путина, Трамп подчеркнул, что у них прекрасные отношения: "У нас прекрасные отношения уже много лет. Мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого (встречи) может выйти много прекрасного, или, по крайней мере, может что-то начаться, но я уверен, что из этого что-то получится", – сказал Трамп журналистам перед встречей.

Обращаясь к Путину, он сказал: "Кто это? Это мой друг. Рад вас видеть".

Отметим, российский президент не делал комментариев во время открытой части двусторонней встречи. Что касается сопровождавших Трампа, то он пожал руку Марко Рубио и Скотту Бессенту.

Согласно последним обновлениям, встреча Трампа и Путина завершилась. Она длилась около 42 минут. Трамп отдельно встретится с Си, прежде чем все три лидера соберутся вместе.

Как сообщал "Телеграф", встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, по оценке Дмитрия Кулебы, может придать Кремлю образ равноправного участника мировой политики. Такое символическое достижение не означает значительных договоренностей: Кулеба указывает, что Китай стремится к паритету с США и Россией и заинтересован в увеличении количества собственных боеголовок. Он также считает, что согласие Си на долгосрочные договоренности с Трампом является прежде всего жестом вежливости.