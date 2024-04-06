"Сохранила свое звучание": Гайтана представила новый альбом после семилетнего затишья (видео)

Певица Гайтана порадовала поклонников новым альбомом

Популярная украинская певица Гайтана, которая была популярна в начале 2000-х, а недавно заявила об уходе из лейбла, с которым работала 20 лет, порадовала поклонников новыми хитами. Артистка представила новый альбом после 7-летней паузы.

В своем ютуб-канале Гайтана опубликовала 12 треков, которые оформлены в одной стилистике с ее фото. При этом надо сказать, что большинство композиций — это прежние хиты артистки, а в новом альбоме "Сонце в тобі" пока только 2 абсолютно новые песни. Так, новые песни Гайтаны — это "Люблю" и "Нова весна".

Надо сказать, что за сутки новые песни артистки не получили большого резонанса. Однако, самые преданные фанаты Гайтаны оставили теплые комментарии и слова поддержки под ее видео. Многие пользователи признались, что давно ждали, когда исполнительница вернется к музыке и представит новые песни:

Ну какая же она талантливая.

Наконец-то, я ждал, когда Гайтана вернется.

Класс. Наконец-то.

Песня особенная и романтичная. Спасибо за такое романтическое наслаждение!

Я рад, что ты сохранила свое звучание.

Поздравляю! Прекрасная новая работа и это точно Гайтана!

Новая весна – новая Гайтана!

Полноценный альбом, большинство о таком уже забыли, спасибо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Гайтана показала заметно подросшую дочь. Артистка опубликовала редкое фото шестилетней Сапфир-Николь.