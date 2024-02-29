Гайтана показала заметно подросшую дочь (фото)

Артистка опубликовала редкое фото шестилетней Сапфир-Николь

Украинская певица Гайтана, недавно заявившая об уходе из лейбла Lavina Music после 20 лет сотрудничества, очень редко публикует семейные фото и неохотно делится новостями о личной жизни. Однако артистка решила порадовать фанатов позитивом и опубликовала фотографию дочери.

Недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала редкое фото шестилетней Сапфир-Николь. На фотографии улыбающаяся девочка позирует в серой блузке с любимой героиней мультфильма и в обруче с ушками Минни Маус.

Маленькая Сапфир-Николь

Маленькая Сапфир-Николь тоже руками сложила сердечко. "Да будет любовь", — коротко подписала фото дочери Гайтана.

Подписчики поддержали счастливую маму и ее дочь. Сапфир-Николь осыпали комплиментами. Невооруженным глазом видно, что девочка очень похожа на маму и растет настоящей красавицей.

Подписчики в восторге от звездной девочки

Ранее "Телеграф" писал, что лидер группы "Скай" Олег Собчук показал редкое фото дочери. Артист вместе с дочерью позировали в метрополитене на фоне перрона.