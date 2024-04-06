"Зберегла своє звучання": Гайтана представила новий альбом після семирічного затишшя (відео)

Співачка Гайтана порадувала шанувальників новим альбомом

Популярна українська співачка Гайтана, яка була популярна на початку 2000-х, а нещодавно заявила про звільнення з лейблу, з яким працювала 20 років, порадувала шанувальників новими хітами. Артистка презентувала новий альбом після 7-річної паузи.

У своєму ютуб-каналі Гайтана опублікувала 12 треків, оформлених в одній стилістиці з її фото. При цьому треба сказати, що більшість композицій — це колишні хіти артистки, а в новому альбомі "Сонце в тобі" поки що лише 2 абсолютно нові пісні. Так, нові пісні Гайтани — це "Люблю" та "Нова весна".

Треба сказати, що за добу нові пісні артистки не набули великого резонансу і переглядів. Проте, найвідданіші фанати Гайтани залишили теплі коментарі та слова підтримки під її відео. Багато користувачів зізналися, що давно чекали, коли виконавиця повернеться до музики та представить нові пісні:

Ну яка ж вона талановита.

Нарешті, я так чекав, коли Гайтана повернеться.

Клас. Нарешті.

Пісня особлива та романтична. Дякую за таку романтичну насолоду!

Я радий, що ти зберегла своє звучання.

Вітаю! Прекрасна нова робота і це точно Гайтана!

Нова весна – нова Гайтана!

Повноцінний альбом, більшість про таке вже забули, дякую.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Гайтана показала дочку, що помітно підросла. Артистка опублікувала рідкісне фото шестирічної Сапфір-Ніколь.