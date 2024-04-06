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"Зберегла своє звучання": Гайтана представила новий альбом після семирічного затишшя (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Гайтана перервала творчу мовчанку та випустила новий альбом Новина оновлена 06 квітня 2024, 12:31
Гайтана перервала творчу мовчанку та випустила новий альбом. Фото Скріншот YouTube

Співачка Гайтана порадувала шанувальників новим альбомом

Популярна українська співачка Гайтана, яка була популярна на початку 2000-х, а нещодавно заявила про звільнення з лейблу, з яким працювала 20 років, порадувала шанувальників новими хітами. Артистка презентувала новий альбом після 7-річної паузи.

У своєму ютуб-каналі Гайтана опублікувала 12 треків, оформлених в одній стилістиці з її фото. При цьому треба сказати, що більшість композицій — це колишні хіти артистки, а в новому альбомі "Сонце в тобі" поки що лише 2 абсолютно нові пісні. Так, нові пісні Гайтани — це "Люблю" та "Нова весна".

Гайтана, новий альбом

Треба сказати, що за добу нові пісні артистки не набули великого резонансу і переглядів. Проте, найвідданіші фанати Гайтани залишили теплі коментарі та слова підтримки під її відео. Багато користувачів зізналися, що давно чекали, коли виконавиця повернеться до музики та представить нові пісні:

  • Ну яка ж вона талановита.
  • Нарешті, я так чекав, коли Гайтана повернеться.
  • Клас. Нарешті.
  • Пісня особлива та романтична. Дякую за таку романтичну насолоду!
  • Я радий, що ти зберегла своє звучання.
  • Вітаю! Прекрасна нова робота і це точно Гайтана!
  • Нова весна – нова Гайтана!
  • Повноцінний альбом, більшість про таке вже забули, дякую.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Гайтана показала дочку, що помітно підросла. Артистка опублікувала рідкісне фото шестирічної Сапфір-Ніколь.

Теги:
#Новий альбом #Гайтана