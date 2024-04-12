Оля Полякова похвасталась, что выращивает на своем огороде (фото)

Оля Полякова рассказала, что собрала неплохой урожай зелени

Украинская певица Оля Полякова, которая рассказала о своей первой любви, показала, что в этом году растет у нее на огороде. В своем фотоблоге артистка продемонстрировала, что она хорошая хозяйка и собственноручно выращивает овощи и фрукты.

На странице в Instagram Оля поделилась кадрами, где видно, что на грядках у знаменитости обильно цветут помидоры и клубника. Звезда добавила, что уже собрала неплохой урожай шпината, щавеля, петрушки и прочей полезной зелени.

Оля заинтриговала подписчиков. Фото instagram.com/polyakovamusic

В теплице Оли устроена автоматическая система поливки овощей и зелени, что значительно облегчает жизнь.

Автоматическая система поливки в теплице. Фото instagram.com/polyakovamusic

Зелень на грядке – витаминная бомба. Фото instagram.com/polyakovamusic

Совершив небольшую экскурсию по земельному участку, Оля пошла отдыхать. Певица удобно устроилась на шезлонге под солнечными лучами. Поблизости – красивый водоем, так что релакс на свежем воздухе гарантирован.

Стройные ножки Оли. Фото instagram.com/polyakovamusic

Также на одном из кадров видны лошади. Добавим, что Оля с дочерью обожают ездить верхом.

Лошади – благородные животные. Фото instagram.com/polyakovamusic

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова примеряла экстравагантные образы в новом клипе. Артистка побывала в образах брюнетки с короткой стрижкой, заплаканной невесты и даже с усами.