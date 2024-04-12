Оля Полякова похвалилася, що вирощує на своєму городі (фото)
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Оля Полякова розповіла, що зібрала непоганий урожай зелені
Українська співачка Оля Полякова, яка розповіла про своє перше кохання, показала, що цього року росте у неї на городі. У своєму фотоблозі артистка продемонструвала, що вона гарна господиня та власноруч вирощує овочі та фрукти.
На сторінці в Instagram Оля поділилася кадрами, де видно, що на грядках у знаменитості рясно цвітуть помідори та полуниця. Зірка додала, що вже зібрала непоганий урожай шпинату, щавлю, петрушки та іншої корисної зелені.
У теплиці Олі влаштована автоматична система поливання овочів та зелені, що значно полегшує життя.
Зробивши невеличку екскурсію земельною ділянкою, Оля пішла відпочивати. Співачка зручно облаштувалася на шезлонзі під сонячними променями. Поблизу — красива водойма, так що релакс на свіжому повітрі гарантовано.
Також на одному з кадрів видно коней. Додамо, що Оля з донькою обожнюють їздити верхи.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова приміряла екстравагантні образи у новому кліпі. Артистка побувала в образах брюнетки з короткою стрижкою, заплаканою нареченої і навіть з вусами.