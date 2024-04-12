Оля Полякова похвалилася, що вирощує на своєму городі (фото)

Оля Полякова розповіла, що зібрала непоганий урожай зелені

Українська співачка Оля Полякова, яка розповіла про своє перше кохання, показала, що цього року росте у неї на городі. У своєму фотоблозі артистка продемонструвала, що вона гарна господиня та власноруч вирощує овочі та фрукти.

На сторінці в Instagram Оля поділилася кадрами, де видно, що на грядках у знаменитості рясно цвітуть помідори та полуниця. Зірка додала, що вже зібрала непоганий урожай шпинату, щавлю, петрушки та іншої корисної зелені.

Оля заінтригувала підписників. Фото instagram.com/polyakovamusic

У теплиці Олі влаштована автоматична система поливання овочів та зелені, що значно полегшує життя.

Автоматична система поливання у теплиці. Фото instagram.com/polyakovamusic

Зелень на глядках - вітамінна бомба. Фото instagram.com/polyakovamusic

Зробивши невеличку екскурсію земельною ділянкою, Оля пішла відпочивати. Співачка зручно облаштувалася на шезлонзі під сонячними променями. Поблизу — красива водойма, так що релакс на свіжому повітрі гарантовано.

Стрункі ніжки Олі. Фото instagram.com/polyakovamusic

Також на одному з кадрів видно коней. Додамо, що Оля з донькою обожнюють їздити верхи.

Коні - благородні тварини. Фото instagram.com/polyakovamusic

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова приміряла екстравагантні образи у новому кліпі. Артистка побувала в образах брюнетки з короткою стрижкою, заплаканою нареченої і навіть з вусами.