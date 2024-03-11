Оля Полякова рассказала, как встретила свою первую любовь

В 16 лет артистка попала на концерт Ирины Билык, где встретила первую любовь

Украинская певица Оля Полякова, которая показала, как выглядела в начале карьеры, рассказала фанатам, как встретила свою первую любовь. По словам знаменитости, все началось с концерта Ирины Билык.

В новом выпуске шоу "Песня моей жизни" Оля вспомнила, что в 16 лет она впервые попала на концерт Ирины Билык. Полякова стояла в очереди за автографом и разговорилась с юношей.

Оля Полякова вспомнила юность

"Однажды я попала на концерт к Ире Билык, мне тогда было где-то 16 лет. После концерта она всегда давала автограф-сессию, и я, конечно, стояла несколько часов в большой очереди, чтобы хоть как-то прикоснуться к ней. Со мной в очереди познакомился парень. Мы разговорились, пока я ждала этого автографа. После он пошел провожать меня домой", — вспомнила артистка.

Юноша не взял номер телефона у Оли, а это усложняло поиски. Он просто знал дом. Чтобы встретить Олю, юноша придумал интересный способ. Однажды ночью он включил песню "Ти мій", Полякова ее услышала и вскоре все завертелось.

"Юноша приходил в мой двор каждый день, чтобы меня там встретить. Месяца два ему не удавалось меня найти. В конце концов, он придумал такую хитрость: взял магнитофон и где-то в 23:00, когда уже все были дома, никого не было во дворе, он включил эту песню. Я услышала "Ти мій" и открыла окно посмотреть, откуда она звучит. Он увидел меня в окне и крикнул, чтобы я к нему спускалась. Я побежала и вскоре он стал моей первой любовью", — поделилась артистка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова примеряла экстравагантные образы в новом клипе. Артистка побывала в образах брюнетки с короткой стрижкой, заплаканной невесты и даже с усами.