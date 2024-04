С короткой прической и "вся в золоте": нестареющая Гленн Клоуз была в центре внимания на церемонии "Прорыв" (фото)

Клоуз отлично сыграла в сериале "The New Look: Революция стиля"

Американская актриса, певица, обладательница многих наград Гленн Клоуз, в почтенном возрасте сохранившая красоту и привлекательность, присутствовала на 10-й церемонии вручения премии "Прорыв" в Академии киноискусства в Лос-Анджелесе. Звезда "Рокового поезда" и "101 далматинца" поразила на масштабном мероприятии ярким образом и нестареющим видом.

77-летняя Гленн предстала перед публикой "вся в золотом". Костюм из шелковой ткани, балетки и клатч – все в одном цвете.

Стильная Гленн Клоуз. Фото Getty Images

Образ был настолько самодостаточным, что не нуждался в ярких украшениях, Гленн имела их минимум.

Женщина выглядела свежо, она не перегружала себя ярким макияжем. Следует напомнить и о том, что короткая прическа является визитной карточкой стиля Гленн уже в течение длительного времени. Клоуз была в хорошем настроении, много улыбалась и охотно позировала перед камерами.

Среди последних прекрасно сыгранных ролей Гленн Клоуз – известный главный редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу в сериале "The New Look: Революция стиля", рассказывающий о жизни и творчестве легендарных дизайнеров Кристиана Диора и Коко Шанель.

Ранее "Телеграф" писал, что 59-летняя Памела Андерсон показала себя без макияжа. Актриса отказалась от макияжа в 2019 году после того, как умерла ее визажистка Алексис Фогель.