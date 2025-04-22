Уцелел только портрет Залужного. Это Константиновка - город, который исчезает из-за России (репортаж)

Город полон руин и тяжелых историй

Константиновка в Донецкой области становится все ближе к линии фронта. И чем ближе россияне подходят к городу, тем больше он превращается в руины. Враг ровняет с землей целые кварталы.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Константиновке и показал, как она сейчас выглядит. Важно отметить, что город, к которому подступает враг, находится уже на расстоянии всего 8-10 километров от линии фронта.

Из-за этого по населенному пункту прилетает буквально со всех видов оружия, включая РСЗО, ствольнyю артиллерию, авиабомбы и даже FPV-дроны. Однако город остается несломленным и впечатляющие снимки нашего корреспондента показывают это наглядно.

Важно: этот репортаж не вышел бы без помощи Областной военной администрации и отделу полиции в Константиновке. Редакция выражает благодарность за возможность показать всему миру последствия российского вторжения.

Дома складывают целыми подъездами, но веру в ВСУ — не сломить

Эти слова можно подтвердить всего одним фото. В то время, когда все вокруг разлетается на куски от постоянных прилетов, в одной из квартир можно наблюдать следующую картину: портрет экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Его фото — это буквально все, что осталось целым после удара.

Что может быть красноречивее?

Портрет Залужного в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

Портрет Залужного - все, что уцелело в квартире. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Сложные истории…

Жители Константиновки переживают крайне сложное время. У каждого за плечами есть своя тяжелая история

Особую помощь в создании репортажа Яну Доброносову оказал глава местной полиции господин Дмитрий Кирдяпкин. Он непосредственно помог показать город и даже поделился своей сложной историей.

Дмитрий Кирдяпкин. Фото: Ян Доброносов

Дмитрий сам родом из Горловки (оккупированный город в Донецкой области, который расположен в 30 километрах от Константиновки). Когда враг пришел к нему домой, мужчина остался верен украинскому народу и выехал в Мариуполь.

В 15 году террористы "ДНР" из батальона "Восток" убили его отца. Теперь Дмитрий мечтает побывать на его могиле, на которой он так и не был.

"Продолжил службу в Мариуполе и подконтрольных украинским властям городах Донецкой области. В 22 году, будучи начальником отделения полиции, остался с личным составом помогать жителям Мариуполя и защищать город. К сожалению, удержать Мариуполь не удалось….Я верю, что мы вернемся. Нас там ждут…", — рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Кирдяпкин. Фото: Ян Доброносов

Из Мариуполя Дмитрий также вынужденно переехал. Теперь он возглавляет полицию многострадальной Константиновки.

Дмитрий Кирдяпкин. Фото: Ян Доброносов

Константиновка исчезает

Дмитрий показал нам город, который столкнулся с приближением врага. Ежедневно по нему, что-то прилетает.

"По городу уже прилетает из всех видов оружия. Ракеты, "смерчи", дроны и fpv на оптоволокне", — рассказал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Подарки" врага. Фото Ян Доброносов

Естественно, каждый удар оставляет шрамы на теле города, которые сливаются в одно слово — руины. Уже хорошо узнаваемый почерк оккупационной армии.

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Несмотря на разруху жизнь в городе продолжается. Или, если сказать точнее, выживание. На улицах можно встретить мирных жителей, а природа с приходом весны берет свое, прорастая сквозь обломки.

Весна в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

Весна в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

В городе продолжают жить люди. Фото: Ян Доброносов

В городе продолжают жить люди. Фото: Ян Доброносов

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит Краматорск после российской атаки. Фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия в своем репортаже.