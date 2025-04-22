Уцелел только портрет Залужного. Это Константиновка - город, который исчезает из-за России (репортаж)
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Город полон руин и тяжелых историй
Константиновка в Донецкой области становится все ближе к линии фронта. И чем ближе россияне подходят к городу, тем больше он превращается в руины. Враг ровняет с землей целые кварталы.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Константиновке и показал, как она сейчас выглядит. Важно отметить, что город, к которому подступает враг, находится уже на расстоянии всего 8-10 километров от линии фронта.
Из-за этого по населенному пункту прилетает буквально со всех видов оружия, включая РСЗО, ствольнyю артиллерию, авиабомбы и даже FPV-дроны. Однако город остается несломленным и впечатляющие снимки нашего корреспондента показывают это наглядно.
Важно: этот репортаж не вышел бы без помощи Областной военной администрации и отделу полиции в Константиновке. Редакция выражает благодарность за возможность показать всему миру последствия российского вторжения.
Дома складывают целыми подъездами, но веру в ВСУ — не сломить
Эти слова можно подтвердить всего одним фото. В то время, когда все вокруг разлетается на куски от постоянных прилетов, в одной из квартир можно наблюдать следующую картину: портрет экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Его фото — это буквально все, что осталось целым после удара.
Что может быть красноречивее?
Сложные истории…
Жители Константиновки переживают крайне сложное время. У каждого за плечами есть своя тяжелая история
Особую помощь в создании репортажа Яну Доброносову оказал глава местной полиции господин Дмитрий Кирдяпкин. Он непосредственно помог показать город и даже поделился своей сложной историей.
Дмитрий сам родом из Горловки (оккупированный город в Донецкой области, который расположен в 30 километрах от Константиновки). Когда враг пришел к нему домой, мужчина остался верен украинскому народу и выехал в Мариуполь.
В 15 году террористы "ДНР" из батальона "Восток" убили его отца. Теперь Дмитрий мечтает побывать на его могиле, на которой он так и не был.
"Продолжил службу в Мариуполе и подконтрольных украинским властям городах Донецкой области. В 22 году, будучи начальником отделения полиции, остался с личным составом помогать жителям Мариуполя и защищать город. К сожалению, удержать Мариуполь не удалось….Я верю, что мы вернемся. Нас там ждут…", — рассказывает Дмитрий.
Из Мариуполя Дмитрий также вынужденно переехал. Теперь он возглавляет полицию многострадальной Константиновки.
Константиновка исчезает
Дмитрий показал нам город, который столкнулся с приближением врага. Ежедневно по нему, что-то прилетает.
"По городу уже прилетает из всех видов оружия. Ракеты, "смерчи", дроны и fpv на оптоволокне", — рассказал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов.
Естественно, каждый удар оставляет шрамы на теле города, которые сливаются в одно слово — руины. Уже хорошо узнаваемый почерк оккупационной армии.
Несмотря на разруху жизнь в городе продолжается. Или, если сказать точнее, выживание. На улицах можно встретить мирных жителей, а природа с приходом весны берет свое, прорастая сквозь обломки.
Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит Краматорск после российской атаки. Фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия в своем репортаже.