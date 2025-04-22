"Предложения США" по Украине уплыли в СМИ не случайно: Фесенко назвал две возможные цели

Политолог рассказал, что стоит за громкими публикациями в СМИ

Информация о планах администрации президента США Дональда Трампа относительно сдачи Крыма россиянам скорее всего попала в СМИ не случайно. Однако наиболее вероятно, что это лишь один из вариантов, которые рассматривают в Вашингтоне.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Больше по теме читайте в материале: Решающий момент. О чем на самом деле США и Украина будут говорить в Лондоне и может ли Трамп выйти из переговоров

"Я думаю, что это была целенаправленная утечка. Тема может быть действительно обсуждается в администрации Трампа. Там есть, к сожалению, сторонники идеи признания Крыма российским. Но в то же время есть и противники этой позиции — вполне возможно, именно они организовали утечку, чтобы эта идея подверглась критике", — сказал он.

По его словам, ни один официальный источник публикацию СМИ не подтвердил. Политолог также допустил, что статья могла быть хитростью, которой украинцев хотят заставить сфокусировать внимание на Крыму, а затем предъявить менее радикальные требования.

Однако Фесенко убежден, что в Украине хорошо понимают, где пролегают красные линии и за что стоит бороться. Кроме того, свое видение может также быть и у Европы.

Что касается намеченных на 23 апреля переговоров в Лондоне, то эксперт считает, что там не примут никаких остаточных решений. Ситуация вообще может напоминать то, что происходило в Джидде — хоть прекращение огня на 30 дней и было согласовано, но в силу не вступило.

"Самое большое, на что можно рассчитывать, это формирование общей позиции между США, Украиной и европейцами", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во время переговоров в Лондоне 23 апреля украинские и европейские дипломаты будут рассматривать предложения США по мирному урегулированию с Россией. Согласно данным СМИ, там американцы захотят признания Крыма российской территорией.