Прекращение огня в Украине: Зеленский рассказал, в каком формате готов вести переговоры с Москвой

Украина хочет понимать конкретные сроки

Украина готова вести переговоры с россиянами о прекращении огня в любом формате. Однако в Киеве считают, что Москва боится прямых контактов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для журналистов. По его словам, на Пасху были заметны определенные шаги к прекращению огня.

"Если "русские" готовы к полному прекращению огня, с пониманием на конкретный срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними. К любому", — сказал Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что в Кремле явно боятся прямых переговоров, а сигналы россиян можно воспринимать по-разному.

"Какие сигналы они показывают — я не знаю для чего. Может действительно боятся, что американцы выйдут из переговоров. А может делают наоборот, чтобы американцы вышли из переговоров. Не знаю, у меня есть свои выводы, оставлю их при себе", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во время переговоров в Лондоне 23 апреля украинские и европейские дипломаты будут рассматривать предложения США по мирному урегулированию с Россией, среди которых потенциальное признание Крыма российской территорией.