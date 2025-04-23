Тело Папы Франциска в гробу выставят для прощания: смотрите стрим из Ватикана

Проститься с Папой Римским придут десятки, а то и сотни тысяч верующих

С утра среды, 23 апреля, в базилике Святого Петра выставят тело Папы Франциска для прощания верующих. Ожидается, что в течение следующих трех дней десятки тысяч человек прибудут в Ватикан, чтобы воздать честь понтифику.

Тело 88-летнего Папы будет лежать в открытом гробу к похоронам, которые пройдут в субботу, 26 апреля. После церемонии захоронения начнется девятидневный период траура, известный как "novendiali", а затем тайное заседание кардиналов (конклав) для избрания нового понтифика, пишет Sky news со ссылкой на прессслужбу Ватикана.

Ранее были опубликованы первые изображения тела Папы Франциска, где он изображен в традиционной красной одежде и епископской митре в деревянном гробу.

Согласно желанию самого Франциска, он будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре. Интересно, что в 2024 году Папа изменил многовековую традицию погребения понтификов в трех гробах (деревянном, свинцовом и снова деревянном), постановив использовать только один деревянный гроб, обшитый цинком.

Причиной смерти Папы Франциска стали инсульт и сердечная недостаточность. На похороны в субботу, которые начнутся в 9:00 по британскому времени, прибудет много высокопоставленных лиц. Среди них принц Уильям, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, король Испании Фелипе с королевой Летицией, действующий президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин не посетит церемонию прощания.

Конклав для избрания нового Папы должен начаться между 5 и 10 мая.

Также ранее Телеграф рассказывал, кто руководит Ватиканом до избрания нового понтифика. Папа Франциск оставил после себя доверенное лицо.