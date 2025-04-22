Кто может стать новым Папой Римским: искусственный интеллект назвал главных кандидатов и будут ли они выгодны Украине

Среди главных кандидатов лишь двое имеют выраженную проукраинскую позицию

В понедельник, 21 апреля Папа Римский Франциск умер от инсульта. Для многих украинцев теперь стало интересно то, кто же станет следующим главой католической церкви, учитывая, что в списках есть и весьма неожиданные кандидаты.

В скором времени 135 кардиналов из 71 страны соберутся на конклав, где проведут выборы нового Папы. Хотя явного фаворита сейчас нет и итог может сильно удивить всех, однако уже сейчас можно увидеть нескольких фаворитов.

В частности, в украинском сегменте сети уже появилась табличка, на которой якобы показаны главные кандидаты и их мнение об Украине. Стоит отметить, что источник изображения не ясен, а потому информация нуждалась в дополнительной проверке.

"Телеграф" решил обратиться за помощью к искусственному интеллекту, чтобы узнать согласен ли он с выводами. Нейросеть считает, что большинство кандидатов действительно фигурируют в свежих списках потенциальных преемников Франциска, однако некоторые данные она считает не точными.

"Для быстрой ориентировки среди главных претендентов — очень хорошая инфографика. Для глубокого анализа нужно помнить, что конклав часто выбирает неожиданную фигуру, и реальный итог может отличаться от ожиданий", — считает ИИ.

Говоря о кардиналах из списка выше, нейросеть считает, что:

наиболее высокие шансы есть у Пьетро Паролина (Италия), который считается одним из главных фаворитов. Он хорошо знаком большинству кардиналов и умеет балансировать между реформами и традициями;

чуть ниже шансы у Маттео Дзуппи (Италия) и Луиса Антонио Тагле (Филиппины). Первый хорошо известен в либеральном лагере и ведет активную дипломатическую работу, а второй может получить титул из-за желания церкви расширить влияние в Азии;

Питер Эрдо (Венгрия) тоже считается сильным кандидатом среди консерваторов, но связи с премьером Виктором Орбаном могут стать для него минусом;

Питер Тарксон (Гана) и Герхард Мюллер (Германия) тоже уважаемые кандидаты. Однако первый часто негативно высказывался о НАТО и Западе в целом, а второй был слишком резким критиком Франциска. Это может помешать им консолидировать поддержку;

Реймонд Лео Берк (США), Виллем Якобус Эйк (Нидерланды) и Малкольм Ранджит (Шри-Ланка), по мнению ИИ, либо слишком малоизвестны, либо не имеют значительной поддержки, а потому их шансы стать Папой очень низкие.

Помимо кандидатов, которые показаны в списке выше, ИИ также приводит имена Фридолина Амбонго (ДР Конго) и Роберта Сары (Гвинея). У обоих есть много сторонников и оба имеют шансы стать "компромиссными" кандидатами от Африки. К тому, же нейросеть считает, что у них больше шансов стать Папой, чем у упомянутого выше Питера Тарксона.

Также у ИИ было другое мнение и относительно того, кто будет наиболее выгодным кандидатом для Украины. В частности, он считает, что именно Паролин станет наиболее "проукраинским" Папой Римским, так как уже поддерживал ее право на самооборону и активно вовлечен в переговорные процессы.

Дзуппи активно вовлечен в работу по урегулированию войны и даже назначен Франциском специальным посланником Ватикана по Украине. Однако он реже делал политические заявления, и может не так активно высказывать свою позицию.

Тагле и Амбонго искусственный интеллект называет "нейтральными" кандидатами, которые могут как поддержать, так и не поддержать Украину. Остальные значимые кандидаты из списка, по мнению нейросети, не будут выгодными для Киева и постараются занять позицию "все виноваты".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в списке будущих кандидатов на роль Папы есть и украинец.