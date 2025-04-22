Путин готов отказаться от некоторых территорий: что просит вместо этого — FT

Украину могут попытаться заставить согласиться на это

Россия готова приостановить боевые действия на текущей линии фронта и отказаться от части территориальных претензий. Кремль же ожидает от США геополитических уступок, в частности в отношении Крыма и НАТО.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о неформальных переговорах между Москвой и командой Дональда Трампа. По данным издания, президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге заявил о готовности отказаться от части претензий на четыре украинских области — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую — частично остающихся под контролем Киева. Москва хочет, чтобы Вашингтон признал аннексию Крыма и гарантировал невступление Украины в НАТО.

"Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований по прекращению вторжения", – пишет издание.

Хотя это первый публичный сигнал о возможном изменении жесткой позиции Кремля, европейские чиновники предупреждают, что Путин может использовать такую "уступку" в качестве инструмента давления на Трампа для продвижения выгодных Москве условий. Источники отмечают, что на Украину оказывается все большее давление, чтобы позволить Трампу заявить о достижении мирного соглашения в первые 100 дней его президентства.

В то же время, европейские чиновники, с которыми общалось Financial Times, предостерегают, что Путин может использовать эту демонстративную уступку как инструмент влияния на США. По их словам, цель Кремля — склонить Трампа к принятию других требований Москвы, включая признание аннексии Крыма и блокирование вступления Украины в НАТО.

"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он уступил, чтобы Трамп мог заявить о победе", – сказал один из собеседников FT.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев не получал официальные предложения от США, однако подтвердил готовность к переговорам только после полного прекращения огня. Он также подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма и не пойдет на компромиссы по поводу своих суверенных территорий. Среди обсуждаемых сторон предложения — создание демилитаризованной зоны под международным контролем, развертывание европейского миротворческого контингента и гарантии, что Украина не будет силой возвращать временно оккупированные земли. Переговоры по этому вопросу должны пройти 23 апреля в Лондоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на этой неделе спецпосланник Трампа в очередной раз посетит Россию. В этот раз его визит состоится в Москве.